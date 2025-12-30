Újabb csapás: Meghan Markle-ék körül ilyen nagy a baj?

A legújabb információk szerint rövid időn belül több alkalmazott is felmondott Harry herceg és Meghan Markle Archewell nevezetű jótékonysági szervezeténél. A napokban kiderült, hogy a távozik az Archewell jótékonysági szervezet vezetője, James Holt is. Több forrás szerint a Sussex-házaspár leghosszabb ideje szolgáló munkatársának távozása gyakorlatilag az egész Archewell működését megingatta.

Harry herceg és Meghan Markle jótékonysági szervezete látványosan meginogni látszik az év végére / Fotó: Anadolu via AFP

Harry herceg és Meghan Markle nagy bajban van

A jótékonysági szervezet vezetője korábban a People magazinnak nyilatkozta, hogy döntése mögött költözés áll, miszerint öt Los Angelesben töltött év után családjával visszaköltöznek Londonba. Elmondása szerint büszkén adja át a vezetést, és hálás Harrynek és Meghannek az együtt töltött évekért. A hercegi pár is méltatta Holt munkáját, kiemelve filantróp tevékenységükben betöltött kulcsszerepét. Szóvivőjük szerint Holt tanácsadóként továbbra is együttműködik velük, különösen a 2026-ra tervezett humanitárius utak kapcsán.

A Page Six most azt is megtudta, hogy Holt régi munkatársa, az Archewell alelnöke, Shauna Nep már nem is teljes munkaidős alkalmazott, hanem tanácsadóként dolgozik. Emellett Harry és Meghan produkciós vállalkozásánál is csak néhány alkalmazott maradt, és még többen távozhatnak, ha Meghan „With Love, Meghan” című műsora nem kap új évadot.

Aki még ott van, az egyszerűen csak kiszolgáló, aki beleszeretett abba, ami a pár egykor volt, nem pedig abba, akik ma. Egy év alatt legalább 80–85 százalékkal csökkent a létszám

– állítja egy sussexi párhoz közel álló forrás.

Korábban az Archewell Foundation gyakorlatilag Holt és Nep irányítása alatt állt, miközben költségcsökkentésről és az alapítvány esetleges eladásáról is szó esett.

A múlt héten a páros elveszítette sajtósát, Meredith Mainest is, aki kevesebb mint egy évig dolgozott náluk. A nyár folyamán Harry és Meghan elveszítették Los Angeles-i helyettes sajtótitkárukat, Kyle Bouliát, valamint brit sajtósukat, Charlie Gipst is.

Abban az időben további két alkalmazott is távozott a csapatból.