RETRO RÁDIÓ

Újabb csapás Harryéknek: ismét felmondott egy alkalmazott

A hercegi pár kulcsfontosságú segítője kevesebb, mint egy évig bírta.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.27. 17:00
Harry herceg Meghan Markle felmondás

Nemrég érkezett a nem éppen meglepő hír, hogy egy évig sem bírta Meghan Markle és Harry herceg egyik alkalmazottja. A felmondás hatalmas csapást jelent a hercegi pár számára, nehéz lesz pótolniuk a kommunikációs igazgatójukat.

Lemondott Meghan Markle és Harry herceg kommunikációs igazgatója
Rövid idő alatt több alkalmazottat is  elveszített Meghan Markle és Harry herceg / Fotó: The Canadian Press/PA Images / Northfoto

Felmondott Meghan Markle és Harry herceg kommunikációs igazgatója

A pár kommunikációs igazgatója, Meredith Maines, 10 hónap után távozott a posztjáról. A hercegi pár összesen tíz segítőt veszített el, mióta több mint öt évvel ezelőtt lemondtak a vezető királyi tisztségükről és Kaliforniába költöztek. Sussex hercegének és hercegnéjének szóvivője is megerősítette a felmondásról keringő híreket:

A Meredith Maines és a Method Communications lezárta együttműködését Sussex hercegével és hercegnéjével. A pár megköszönte a munkájukat, és sok sikert kívánt nekik a jövőben.

A távozó nő egy saját nyilatkozatban is megköszönte az együttműködést. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy konfliktus állna fenn a felek között:

Miután egy évet tölthettem inspiráló munkával Harry herceg és Meghan mellett, Sussex és az Archewell hercegével és hercegnéjével, 2026-ban új lehetőség felé veszem az irányt. A legnagyobb hálával és tisztelettel gondolok a párra, a csapatra és arra a jótékony munkára, amelyet világszerte végeznek.

Maines a sussexiek kommunikációját támogató külső céggel, a Method Communications-szel dolgozott együtt, amely elsősorban a hercegné PR-jával foglalkozott. Eközben Liam Maguire, a sussexiek brit és európai kommunikációs igazgatója, aki továbbra is betölti ezt a pozíciót, főként Harry herceg kommunikációjára összpontosított. Kinevezésekor Meredith Maines azt mondta, megtiszteltetés számára, hogy a sussexiek partnere lehet. 

Az elmúlt években több kommunikációs munkatárs is távozott a posztjáról: Emily Robinson, akit júniusban neveztek ki Harry és Meghan kommunikációs igazgatójának, három hónap után mondott fel. Egy évvel ezelőtt a a pár globális sajtótitkára, Ashley Hansen is távozott, két év után, hogy saját tanácsadó céget indítson. Korábban pedig még két alkalmazott hagyta el a csapatot - írja a Mirror.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu