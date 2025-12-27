Újabb csapás Harryéknek: ismét felmondott egy alkalmazott

Nemrég érkezett a nem éppen meglepő hír, hogy egy évig sem bírta Meghan Markle és Harry herceg egyik alkalmazottja. A felmondás hatalmas csapást jelent a hercegi pár számára, nehéz lesz pótolniuk a kommunikációs igazgatójukat.

Rövid idő alatt több alkalmazottat is elveszített Meghan Markle és Harry herceg / Fotó: The Canadian Press/PA Images / Northfoto

Felmondott Meghan Markle és Harry herceg kommunikációs igazgatója

A pár kommunikációs igazgatója, Meredith Maines, 10 hónap után távozott a posztjáról. A hercegi pár összesen tíz segítőt veszített el, mióta több mint öt évvel ezelőtt lemondtak a vezető királyi tisztségükről és Kaliforniába költöztek. Sussex hercegének és hercegnéjének szóvivője is megerősítette a felmondásról keringő híreket:

A Meredith Maines és a Method Communications lezárta együttműködését Sussex hercegével és hercegnéjével. A pár megköszönte a munkájukat, és sok sikert kívánt nekik a jövőben.

A távozó nő egy saját nyilatkozatban is megköszönte az együttműködést. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy konfliktus állna fenn a felek között:

Miután egy évet tölthettem inspiráló munkával Harry herceg és Meghan mellett, Sussex és az Archewell hercegével és hercegnéjével, 2026-ban új lehetőség felé veszem az irányt. A legnagyobb hálával és tisztelettel gondolok a párra, a csapatra és arra a jótékony munkára, amelyet világszerte végeznek.

Maines a sussexiek kommunikációját támogató külső céggel, a Method Communications-szel dolgozott együtt, amely elsősorban a hercegné PR-jával foglalkozott. Eközben Liam Maguire, a sussexiek brit és európai kommunikációs igazgatója, aki továbbra is betölti ezt a pozíciót, főként Harry herceg kommunikációjára összpontosított. Kinevezésekor Meredith Maines azt mondta, megtiszteltetés számára, hogy a sussexiek partnere lehet.

Az elmúlt években több kommunikációs munkatárs is távozott a posztjáról: Emily Robinson, akit júniusban neveztek ki Harry és Meghan kommunikációs igazgatójának, három hónap után mondott fel. Egy évvel ezelőtt a a pár globális sajtótitkára, Ashley Hansen is távozott, két év után, hogy saját tanácsadó céget indítson. Korábban pedig még két alkalmazott hagyta el a csapatot - írja a Mirror.