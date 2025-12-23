Obszcén zuhanysapka, bőr vécéülőke: Íme a brit királyi család legbizarrabb ajándékai

A brit királyi családban is megünneplik a karácsonyt, bár számos írott és íratlan szabálynak kell eleget tennie a kékvérű famíliának. Mókás apróságokkal azért meg szokták lepni egymást, az egyik legfurcsább meglepetést pedig Katalin hercegné adta Harry hercegnek.

Katalin hercegné mindig kifogástalan viselkedést tanúsít, ám van egy huncut oldala is (Fotó: Getty Images)

Huncut ajándékot adott Katalin hercegné

Harry és Meghan házasságát nem nézi jó szemmel a brit királyi család, és a trónvárományos Vilmos herceg öccse kiesett a pikszisből, de korábban azért jó kapcsolatot ápolt sógornőjével, Katalin hercegnével.

Bár Katalin hercegné a nyilvános megjelenésein mindig nagyon diszkrét, a négy fal között gyakran megmutatja mókás oldalát is. Így tett néhány évvel ezelőtt a karácsonyi ajándékok kiválasztásakor is. Egy brit lap most felidézte, hogy még Harry herceg esküvője előtt bizarr ajándékkal lepte meg őt. Egy „növessz saját barátnőt készletet” vásárolt a sógorának. Ez egy dekoratív nőt formázó kis figura, ami a vízbe téve hat-hétszeresére nő.

S nem ez az egyetlen vicces ajándék az elmúlt évekből.

Harry herceg sem maradt ki a vicces ajándékok osztásából (Fotó: AFP)

Obszcén zuhanysapka és bőr vécéülőke

Harry herceg sok éve állítólag egy obszcén, „Hát nem sz*r az élet?” felirattal ellátott zuhanysapkát ajándékozott a nagymamájának, II. Erzsébet királynőnek!

A jelenlegi uralkodó, III. Károly király pedig híres a rigolyáiról: állítólag még a cipőfűzőjét is kivasaltatja és hivatalos útjaira saját vécéülőkével felszerelkezve érkezik. Ez utóbbira célozhatott a húga, a legdolgosabb királyi családtag címet viselő Anna hercegnő, akiről úgy hírlik, egy alkalommal egy fehér bőr vécéülőkét ajándékozott a brit uralkodónak.