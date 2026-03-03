Orbán Viktor: A világban zajló veszélyektől csak a Fidesz képes megvédeni a magyarokat
Háborúk, olajválság, olajblokád.
Kifordult a világ a négy sarkából:
▫️háború a Közel-Keleten, háború a szomszédunkban
▫️közelgő olajválság,
▫️ukrán olajblokád.
Ezektől a veszélyektől kell távol tartani Magyarországot. Erre csak mi vagyunk képesek.
A Fidesz a biztos választás.
- írja Orbán Viktor a világban zajló háborús helyzetről.
