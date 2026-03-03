Újra lecsaphatott a Hunyadi téri plakátrongáló
A múlt héten egy agresszív férfi sniccerrel levágta a Fidesz–KDNP helyi jelöltjének plakátjait a VI. kerületi Hunyai téren. Amikor a Fidesz aktivistája, Bocskai Csaba Tamás számonkérte, a plakátrongáló rátámadt. Többször megütötte, majd a már földön fekvő férfiba bele is rúgott. Kovács Balázs Norbert 05. választókerület Fidesz-KDNP jelöltje szerint a támadó most ismét lecsapott, újra megrongálhatta a plakátjait. Egy szemtanú számolt be neki arról, hogy egy F. Péterre "kísértetiesen hasonlító", kutyát sétáltató férfi megrongálta több plakátját a Pozsonyi úton, majd támadóan lépett fel vele szemben.
F. Péter február 25-én, reggel 6 óra körül a VI. kerületi Hunyadi térnél sniccerrel vágta le a Fidesz–KDNP helyi jelöltjének plakátjait. Mindezt észrevette a mögötte sétáló Bocskai Csaba Tamás, aki videóra vette az esetet. Amikor utóbbi számonkérte a plakátrongálót, F. Péter rátámadt, és brutálisan megverte.
A támadás után Bocskai Csaba Tamás lapunknak így fogalmazott:
Amikor lekerültem a földre, belém rúgott és a kapucnit is letépte, majd röhögve lelépett, hogy ne fogják el a rendőrök
- majd azt is hozzátette, hogy a helyzet őt nem elriasztja, hanem még jobban motiválja.
A történtek után F. Pétert garázdaság és testi sértés vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a rendőrök. Az ügyészség javasolta a bűnügyi felügyeletének elrendelését, azonban a bíróság úgy döntött, erre nincs szükség.
Újra akcióban a plakátrongáló?
Kovács Balázs Norbert 05. választókerület Fidesz-KDNP jelöltje lapunknak elmondta, hogy megdöbbentő információt közöltek vele. Február végén kapott egy e-mailt egy amerikai állampolgártól, hogy a XIII. kerületi Pozsonyi úton belefutott egy, a korábban a Hunyadi téren garázdálkodó férfira kísértetiesen hasonlító személybe, aki szintén az ő plakátjait rongálta. A kutya is vele volt.
A Pozsonyi úton szaggatta le az én választási plakátomat, és amikor számonkérte, hogy miért csinálja, vele szemben is agresszívan lépett fel és megfenyegette
- mondta Kovács Balázs Norbert. Az amerikai állampolgár nem maradt ott, elmenekült az agresszív férfi elől. Gyorsan hívta a 112-es segélyhívót, majd Egyesült Államok budapesti nagykövetségén is jelezte a történteket.
Nekem mindezt telefonon is megerősítette, azt mondta, hogy szembesítésre is hajlandó. Elmondta, hogy pont 2 órával korábban látta a videót a Hunyadi téri támadásról, és 100%-os biztonsággal állítja
– magyarázta a Fidesz-KDNP jelöltje.
Ha valóban a Hunyadi téri garázdálkodó rongálta meg Kovács Balázs Norbert plakátjait a Pozsonyi úton is, akkor ott folytatta, ahol abbahagyta, miután a bíróság arról döntött, hogy nem rendeli el a bűnügyi felügyeletét.
Az e-mailt tovább küldtem a VI. kerületi rendőrkapitánynak, aki értesítette erről a XIII. kerületi kapitányságot. Én pedig most megyek, hogy írásban is megerősítsem a feljelentést
– teszi hozzá Kovács Balázs Norbert, aki azt is elmondta, hogy a Hunyadi téri esetnél a rongáló 18 plakátot tett tönkre, ami mind az övé volt.
Az esettel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget, amint választ kapunk kérdéseinkre cikkünket frissítjük.
Tisza aktivisták rongálják a plakátokat, és büszkék rá
Már javában tart az áprilisi országgyűlési választások kampányidőszaka. A pártok jelöltjeiről készült plakátokat már kihelyezték a településeken. Ezt persze, ahogy minden párt, így a Fidesz is megtette. A Tisza aktivistái azonban a plakátokat nagy mennyiségben megrongálják, és ha ezt valaki szóváteszi, akkor akár agresszívan is fellépnek.
Ha megrongálnak egy plakátot, vagy plakátokat, azt nem tartják magukban, hanem eldicsekednek vele az egyik közösségi oldalon, ahol egy külön nyilvános csoportot hoztak létre „Fidesz plakát kiállítás” néven.
A tiszások nem csak megrongálják, hanem el is lopják a plakátokat. Ezzel kapcsolatban Németh Balázs, a Fidesz Észak-pesti jelöltje üzent Magyar Péter embereinek. A közösségi oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott, hogy a tiszások viszik a plakátokat, mint a cukrot.
