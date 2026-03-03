Újra lecsaphatott a Hunyadi téri plakátrongáló

F. Péter február 25-én, reggel 6 óra körül a VI. kerületi Hunyadi térnél sniccerrel vágta le a Fidesz–KDNP helyi jelöltjének plakátjait. Mindezt észrevette a mögötte sétáló Bocskai Csaba Tamás, aki videóra vette az esetet. Amikor utóbbi számonkérte a plakátrongálót, F. Péter rátámadt, és brutálisan megverte.

A plakátrongáló a Hunyadi téren támadt rá Bocskai Csaba Tamásra.

A támadás után Bocskai Csaba Tamás lapunknak így fogalmazott:

Amikor lekerültem a földre, belém rúgott és a kapucnit is letépte, majd röhögve lelépett, hogy ne fogják el a rendőrök

- majd azt is hozzátette, hogy a helyzet őt nem elriasztja, hanem még jobban motiválja.

A történtek után F. Pétert garázdaság és testi sértés vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a rendőrök. Az ügyészség javasolta a bűnügyi felügyeletének elrendelését, azonban a bíróság úgy döntött, erre nincs szükség.

Újra akcióban a plakátrongáló?

Kovács Balázs Norbert 05. választókerület Fidesz-KDNP jelöltje lapunknak elmondta, hogy megdöbbentő információt közöltek vele. Február végén kapott egy e-mailt egy amerikai állampolgártól, hogy a XIII. kerületi Pozsonyi úton belefutott egy, a korábban a Hunyadi téren garázdálkodó férfira kísértetiesen hasonlító személybe, aki szintén az ő plakátjait rongálta. A kutya is vele volt.

A Pozsonyi úton szaggatta le az én választási plakátomat, és amikor számonkérte, hogy miért csinálja, vele szemben is agresszívan lépett fel és megfenyegette

- mondta Kovács Balázs Norbert. Az amerikai állampolgár nem maradt ott, elmenekült az agresszív férfi elől. Gyorsan hívta a 112-es segélyhívót, majd Egyesült Államok budapesti nagykövetségén is jelezte a történteket.

Nekem mindezt telefonon is megerősítette, azt mondta, hogy szembesítésre is hajlandó. Elmondta, hogy pont 2 órával korábban látta a videót a Hunyadi téri támadásról, és 100%-os biztonsággal állítja

– magyarázta a Fidesz-KDNP jelöltje.

Kovács Balázs Norbert

Ha valóban a Hunyadi téri garázdálkodó rongálta meg Kovács Balázs Norbert plakátjait a Pozsonyi úton is, akkor ott folytatta, ahol abbahagyta, miután a bíróság arról döntött, hogy nem rendeli el a bűnügyi felügyeletét.

Az e-mailt tovább küldtem a VI. kerületi rendőrkapitánynak, aki értesítette erről a XIII. kerületi kapitányságot. Én pedig most megyek, hogy írásban is megerősítsem a feljelentést

– teszi hozzá Kovács Balázs Norbert, aki azt is elmondta, hogy a Hunyadi téri esetnél a rongáló 18 plakátot tett tönkre, ami mind az övé volt.