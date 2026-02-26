RETRO RÁDIÓ

Elfogták a Fidesz-aktivista támadóját!

Az esetről mobiltelefonnal felvétel készült. Azonosították a terézvárosi rendőrök azt a férfit, aki választási plakátokat vágott le, majd bántalmazta a Fidesz egyik aktivistáját.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26. 08:15
Módosítva: 2026.02.26. 11:07
Fidesz aktivista támadás

Ahogy korábban megírtuk, sniccerrel vágott le választási plakátokat egy férfi szerdán reggel hat óra körül a VI. kerületi Hunyadi téren, majd többször megütötte az esetet mobiltelefonnal rögzítő szemtanút. A VI. kerületi rendőrkapitányság nyomozói még aznap azonosították a feltételezett elkövetőt.

A támadó bántalmazta a Fidesz–KDNP-aktivista Bocskai Csaba Tamást

A kerületben lakó harminchét éves F. Pétert garázdaság és könnyű testi sértés vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

Őrizetbe vették, és kezdeményezték bíróság elé állítását.

A gyanúsított beismerte a bántalmazást. A Magyar Nemzetnek ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász azt mondta, hogy az elkövető szabadságvesztést is kaphat a rongálás és a testi sértés miatt.

A támadó estefelé a kutyáját sétáltatva járkált a Hunyadi tér környékén, menet közben pedig módszeresen levagdosta a Fidesz–KDNP helyi jelöltjének plakátjait. Ez szemet szúrt egy fideszes aktivistának, telefonjával kamerázva követte az illetőt, akinél egy vágóeszköz is volt. Bocskai Csaba Tamás, miután számonkérte, hogy miért rongál, a férfi rátámadt és többször megütötte.

A megtámadott aktivista, Bocskai Tamás az esettel kapcsolatban nekünk nyilatkozott, erről szóló cikkünket ide kattintva olvashatja.


 

