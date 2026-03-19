„Ez nem lehet igaz!” – Sokkot kapott a kismama a terhessége felénél, amikor meglátta az ultrahangot
A 26 éves édesanya azt hitte, minden a legnagyobb rendben, hiszen második gyermekét várja. A rutinvizsgálatnak induló ultrahang azonban fenekestül felforgatta az életét: olyasmit tudott meg, amire álmaiban sem mert gondolni.
Minden egy gyanúsan gyorsan elszíneződő terhességi teszttel kezdődött. Hannah Masters és férje, Joey repestek az örömtől, amikor kiderült, hogy kisfiuk mellé érkezik a kistesó. A kaliforniai édesanya az első perctől érezte, hogy ez a várandósság más, mint az előző, de álmában sem jutott eszébe, hogy egy váratlan ikerterhesség áll a háttérben. Bár gyanús volt neki, hogy a tesztcsíkjai szokatlanul sötétek és gyorsan megjelentek, eszébe sem jutott, hogy egyszerre két élet növekszik a szíve alatt.
„Azt hittem, rosszul látok”
Hannah a természetesség híve, így az első nyolc hétben eszébe sem jutott orvoshoz menni vagy ultrahangot kérni. Amikor azonban a 21. héten végre rászánta magát a vizsgálatra, a technikus furcsa kérdéseket kezdett feltenni. Megkérdezte, ez-e az első vizsgálata, és hogy érez-e valami különöset.
Ekkor felém fordította a képernyőt, és közölte: ikreket várok. Teljesen ledöbbentem. Azt mondtam neki: nem, ez lehetetlen! Soha nem terveztem ikreket, nem is vágytam rájuk, még csak a gondolata sem fordult meg a fejemben
– emlékezett vissza a fiatal anya.
A férj álla is a padlón maradt: sokkolta az ikerterhesség híre
A sokk csak fokozódott, amikor a férjét is beengedték a szobába. Joey-nak fogalma sem volt, miért tart ilyen sokáig a vizsgálat, és már az aggodalom kerülgette.
Hagytam, hogy az orvos mondja el neki a hírt. Ott helyben leesett az álla, és szerintem percekig fel sem tudta szedni a földről
– mesélte Hannah a People magazinnak.
Dupla babakocsi, dupla pelenka
Hazafelé az autóban már a logisztika vette át a főszerepet. Új autó, még egy gyerekszoba, dupla kiságy, dupla etetőszék, hirtelen mindenből kettő kellett. Hannah szerint azonban áldás volt a bajban, hogy csak a terhesség felénél derült ki az igazság, így kevesebb ideje maradt a szorongásra és az aggódásra. A szülés végül minden várakozást felülmúlt: Hannah természetes úton, egy bábás központban hozta világra a lányait.
Túl a nehezén
Jane Joy és Esther Rose ma már egyévesek. Az édesanya elismerte, az első hónapok „mély árkok voltak”, az ikres lét az elején kimerítő és emberfeletti feladat elé állította a szülőket. Mára azonban beállt az új rend, és Hannah az Instagramon segít más ikres anyukáknak, hogy senki ne érezze magát olyan elveszettnek, mint ő azon a bizonyos ultrahangvizsgálaton.
