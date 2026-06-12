Elveszítette a hangját Miley Cyrus édesapja, Billy Ray Cyrus majdnem belehalt a fertőzésbe

Súlyos egészségügyi válságon van túl Miley Cyrus édesapja, Billy Ray Cyrus. A világhírű countryénekes elárulta, hogy egy szepszissel vívott küzdelem során átmeneti hangszálbénulást szenvedett, és egy időre attól tartott, hogy soha többé nem tud majd énekelni.

Sokkoló vallomást tett Billy Ray Cyrus

Fotó: AFP / Fotó: AFP

Azt hitte, vége a karrierjének: sokkoló vallomást tett Billy Ray Cyrus

Billy Ray Cyrus elárulta, hogy két évvel ezelőtt súlyos egészségügyi válságon ment keresztül: vérmérgezéssel, azaz szepszissel küzdött, aminek következtében átmenetileg a hangját is elveszítette. A 64 éves zenész, aki hamarosan új albummal jelentkezik, egy friss interjúban beszélt arról, hogy élete egyik legnehezebb időszakát élte át. Mint mondta, a betegség miatt átmeneti hangszálbénulás alakult ki nála, felépülését pedig egyenesen csodának tartja.

Ez egy nagyon megtört időszak volt az életemben

– fogalmazott.

A countryénekes szerint különleges szerepet játszott a gyógyulásában ötéves unokája, Bear is. A kisfiú egy alkalommal váratlanul azt mondta neki: "Próbáld meg újra!". Billy Ray elárulta, hogy addig az unokája szinte egyáltalán nem beszélt hozzá, ezért különösen mélyen érintette a mondat.

Az énekes életében az elmúlt évek nemcsak egészségügyi, hanem magánéleti kihívásokat is hoztak. Nem sokkal a szepszis előtt véget ért közel három évtizedes házassága Tish Cyrusszal, később pedig második házassága is zátonyra futott. Azóta azonban újra rátalált a boldogság, jelenleg Elizabeth Hurley brit színésznő oldalán. A zenész szerint most élete egyik legkiegyensúlyozottabb időszakát éli.

Végre megtaláltam azt a helyet, ahol boldog vagyok

– mondta.

(via Mirror)