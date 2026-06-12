Elveszítette a hangját Miley Cyrus édesapja, Billy Ray Cyrus majdnem belehalt a fertőzésbe
Sokkoló, min ment keresztül Miley Cyrus édesapja. Billy Ray Cyrus átmeneti hangszálbénulást szenvedett egy majdnem végzetes fertőzés miatt.
Súlyos egészségügyi válságon van túl Miley Cyrus édesapja, Billy Ray Cyrus. A világhírű countryénekes elárulta, hogy egy szepszissel vívott küzdelem során átmeneti hangszálbénulást szenvedett, és egy időre attól tartott, hogy soha többé nem tud majd énekelni.
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Billy Ray Cyrus elárulta, hogy két évvel ezelőtt súlyos egészségügyi válságon ment keresztül: vérmérgezéssel, azaz szepszissel küzdött, aminek következtében átmenetileg a hangját is elveszítette. A 64 éves zenész, aki hamarosan új albummal jelentkezik, egy friss interjúban beszélt arról, hogy élete egyik legnehezebb időszakát élte át. Mint mondta, a betegség miatt átmeneti hangszálbénulás alakult ki nála, felépülését pedig egyenesen csodának tartja.
Ez egy nagyon megtört időszak volt az életemben
– fogalmazott.
A countryénekes szerint különleges szerepet játszott a gyógyulásában ötéves unokája, Bear is. A kisfiú egy alkalommal váratlanul azt mondta neki: "Próbáld meg újra!". Billy Ray elárulta, hogy addig az unokája szinte egyáltalán nem beszélt hozzá, ezért különösen mélyen érintette a mondat.
Az énekes életében az elmúlt évek nemcsak egészségügyi, hanem magánéleti kihívásokat is hoztak. Nem sokkal a szepszis előtt véget ért közel három évtizedes házassága Tish Cyrusszal, később pedig második házassága is zátonyra futott. Azóta azonban újra rátalált a boldogság, jelenleg Elizabeth Hurley brit színésznő oldalán. A zenész szerint most élete egyik legkiegyensúlyozottabb időszakát éli.
Végre megtaláltam azt a helyet, ahol boldog vagyok
– mondta.
(via Mirror)
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