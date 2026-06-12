Kész csoda: így kapta el a férfi a mélybe zuhanó kisgyereket, megmentve az életét – Videó

Egy hároméves kislány életét egy bátor járókelő és egy rendőr mentette meg, miután a mélybe zuhanó kisgyerek nem tudott tovább kapaszkodni az ablakpárkányba, amit addig szorongatott.

A kislány a mélybe zuhant volna, ha egy édesapa nem menti meg (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Rémülten nézték a járókelők, hogy egy gyerek majdnem a mélybe zuhant

A drámai jelenetek kedden délután játszódtak le Londonban, ahol szemtanúk arra lettek figyelmesek, hogy a kislány egy zálogház felett található lakás ablakába próbál megkapaszkodni. A gyermek becslések szerint legalább kilenc percig lógott a párkányon, miközben a környéken egyre többen gyűltek össze.

A mentésben kulcsszerepet vállaló Mohamed Jesil, egy közeli étterem vezetője. A férfi azonnal a helyszínre sietett, és egy rendőrrel együtt részt vett a gyermek megmentésében.

A kétgyermekes édesapa később elmondta, nem mérlegelt, csak cselekedett.

Az ösztöneim vezéreltek. Öt hónapos ikreim vannak, és apaként az ember automatikusan reagál, amikor egy gyermek veszélyben van. Nem féltem, egyszerűen csak arra koncentráltam, hogy segítsek. Nem tartom magam hősnek, csak azt tettem, amit bárki megtett volna egy bajba jutott kisgyermekért.

– nyilatkozta később. A férfi szerint a megkönnyebbülés leírhatatlan volt, amikor sikerült biztonságba helyezni a gyermeket. Elmondása szerint a kislány nem szólt semmit, csupán szorosan átölelte őt.

A helyszínen készült felvételen látható, ahogy a kislány kétségbeesetten próbál kapaszkodni, miközben egy rendőr egy alacsonyabban lévő párkányról figyeli a helyzetet. Néhány pillanattal később Jesil is csatlakozik a mentéshez. Mire odaér, a gyermek már alig tudja tartani magát. Amikor végül nem bírja tovább tartain magát, a férfi elkapja, miközben a rendőr segít stabilizálni mindkettőjüket. A sikeres mentést a lent összegyűlt emberek tapssal és hangos éljenzéssel jutalmazták.

A rendőrség közlése szerint a bejelentés kedden délután 15:23-kor érkezett. A kiérkező rendőr és a segítségére siető civil mindössze kilenc perccel később már biztonságba helyezte a gyermeket. A hatóságok megerősítették, hogy a kislány nem sérült meg – írja a brit Metro, mely az alábbi felvételt osztotta meg anem minddennapi mentésről: