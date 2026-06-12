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Megérkeztek az első fotók a pénteki M1-esen történt halálos balesetek helyszínéről

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Drámai felvételeket osztott meg a katasztrófavédelem. A nyolc emberéletet követelő tragédia helyszínéről megérkeztek az első fotók.

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Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.06.12. 10:46
Módosítva: 2026.06.12. 10:47
halálos baleset M1-es autópálya katasztrófavédelem

Mint arról hírt adtunk, két halálos baleset is történt pénteken kora reggel az M1-es autópályán. A két tragédia összesen nyolc ember életét követelte. A balesetek helyszínéről megérkeztek az első fotók.

Péntek délelőtt megérkeztek az első fotók a kora reggel az M1-es autópályán történt halálos balesetek helyszínéről
Péntek délelőtt megérkeztek az első fotók a kora reggel az M1-es autópályán történt halálos balesetek helyszínéről (Fotó: GettyImages)

Halálos baleset helyszínén történt az újabb halálos baleset – megérkeztek az első fotók

„Munkagépekkel ütközött egy gyümölcsöt szállító kamion ma reggel az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényében, Töltéstava térségében, az országhatár felé vezető oldalon pénteken, kora reggel. Az ütközés után a kamion kigyulladt, a járműben egyedül utazó sofőr életét veszítette. A győri hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, habosított vízsugarakkal megfékezték a lángokat, majd munkagép segítségével megbontották a kamion rakterét és visszahűtötték a felhevült részeket. Az egységek áramtalanították a munkagépeket, amelyek szintén megsérültek a balesetben.

A tűzeset miatt feltorlódott sorban, a 113-as kilométernél nyerges kamionba hajtott hátulról egy kilencszemélyes kisbusz. Kilencen utaztak a járműben, közülük heten életüket veszítették, ketten pedig súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedtek, őket a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók emelték ki a roncsok közül. Az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták.” – írta Facebook-oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A katasztrófavédelem fotói ITT tekinthetők meg.

 

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