A Rubik-kockán túl – Magyarországon népszerű retró játékok – GALÉRIA

Nagy szeretettel emlékezünk vissza gyermekkorunk játékaira. A nosztalgia hallatán sokaknak elsőként a világhírű Rubik-kocka jut eszébe, pedig a magyar játékvilág ennél jóval gazdagabb volt. A mai felnőttek többsége számtalan kedves emléket őriz azokról a retró játékokról, amelyek például a Magyar Lemezárugyár műhelyeiből kerültek ki: részben hazai tervek alapján, részben nyugati mintákat követve készültek, mégis sajátos, ismerős hangulatot árasztottak.

A retró játékok közül a fiúk kedvence az autómodell volt

Fotó: Fortepan / FŐMTERV / Domonkos Endre

A hazai retró játékok gyártása

Magyarországon a játékok története egészen az 1950-es évek végéig nyúlnak vissza. Ebből az időszakból származik például az első elektromos Elzett diavetítő is. Ki ne emlékezne a csipegető csibére, az alsórugós fafigurákra, a motoros játékokra, a modellautókra vagy a búgócsigára? Utóbbi a régészeti kutatások szerint az egyik legrégebbi játék a földön. De nemcsak gyermekjátékként, hanem szerencsejátékként is használták, sőt jósoltak is vele. A közlekedési játékok és a kutyás perselyek pedig szinte minden gyerekszobában megtalálhatók voltak.

A társas- és táblajátékok közül sokunk számára ismerős a Kígyó és létra, ám vitathatatlanul a Gazdálkodj okosan! vált a legnépszerűbbé. Az 1966-ban megjelent játék nemcsak szórakoztatott, hanem a pénzügyi és mindennapi tudatosságra is nevelt.

A Rubik-kocka mellett az ördöglakat is generációk óta okoz fejtörést, bizonyítva, az egyszerűnek tűnő logikai játékok időtlenek. A mesék világából ismert Moncsicsi baba pedig sok kislány álma volt. A Japánból érkező plüssfigura az 1980-as években a keleti blokkhoz tartozó Magyarországon is kapható volt, és bár kevesen ismerték az eredetét, hatalmas sikert aratott.

A színekkel és fényekkel játszó játéktárgyak közül a kaleidoszkóp különösen varázslatos élményt nyújtott, ahogyan a lépcsőn lépegető is újra reneszánszát éli: egyre több gyerek kezében bukkan fel napjainkban is. Szinte mindenkinek lapult a zsebében néhány macskaszemes üveggolyó – ezek az apró, törékeny kincsek rendkívüli értéket képviseltek, és mindenki maga találta ki a funkciójukat. Ha pedig zajt akartunk csapni, a fakereplőnél nem volt hatásosabb eszköz.