50 éve indult világhódító útjára a Rubik-kocka – Galéria

A Rubik-kocka eredeti neve a bűvös kocka volt. A háromdimenziós mechanikai-logikai játékot Rubik Ernő találta fel 1974-ben. A szabadalmi igényt 50 évvel ezelőtt, 1975. január 30-án adta be a szabadalmi hivatalba.

Rubik Ernő és világhírűvé vált találmánya, a Rubik-kocka Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A találmány lényege abban van, hogy a nagy kockát alkotó 27 elem, szétszedés, tehát a nagy kocka megbontása nélkül hozható új helyzetbe, aminek eléréséhez, egyetlen homológ művelet: a nagy kocka bármelyik lapját alkotó kilenc kis kockának elforgatása szükséges

– olvasható a szabadalmi leírásban.

A találmány a világ legismertebb logikai játékává vált, még a hungarikumok közé is bekerült és az UNESCO 2020-ban a magyar kulturális örökség részévé nyilvánította, elismerve ezzel a találmány egyedi helyét és jelentőségét. Sokan nem tudják, hogy Rubik Ernő oktatási segédeszköznek szánta a Rubik-kockát, a széleire csupán azért ragasztott színes papírlapokat, hogy egyszerűbben lehessen követni, hova kerülnek.

Rubik-kocka érdekességek:

A klasszikus 3×3×3-as kockának 43 trillió különböző állása van, de bármelyik helyzetből a profik maximum 20 lépésből kirakják

A kocka a 80-as években robbant be a köztudatba, akkor több millió darabot adtak el belőle világszerte

Nemcsak a logikai játékok kedvelői szeretik, hanem a művészek is, gyakran készítenek Rubik-kockából mozaikképet

Saját versenysportja van, a speedcubing

A jelenlegi világrekord 3,47 másodperc, melyet Yuseng Du jegyez 2018 óta

jegyez 2018 óta A magyar rekorder 5,23 másodperccel Slezák Gábor

Nem a feltalálója gondozza a Rubik márkanevet, a Spin Master céget illeti meg ez a jog

A Rubik-kocka népszerűsége töretlen, ma is divatos a fiatalok körében. A klasszikus 3×3×3 kocka mellett népszerűek a bonyolultabb verziók is. A speedcubing közösség folyamatosan növekszik, videós portálokon is népszerűek a kockakirakó tartalmak. A világ minden táján rendeznek versenyeket.

A Rubik-kocka nemcsak játék maradt, hanem matematikai kutatások, pszichológiai tanulmányok és mesterségesintelligencia-fejlesztések eszközévé is vált.