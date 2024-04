Így él a multimilliomos Rubik Ernő 500 millió bűvös kocka eladása után

Rubik az interjúban magánéletéről, mint általában, most is keveset beszél: jelenleg Budapesten és Spanyolországban él felváltva feleségével, Ágnessel. Négy gyermekük van. A kockát eleinte nem is játéknak szánta, hanem demonstrációs eszköznek egyetemi tanítványai számára. 1974-ben megalkotta, egy évvel rá szabadalmaztatta, 1980-ban a Bűvös kocka nevét Rubik-kockára változtatta.

Rubik Ernő zseniális találmányával, a kockával Fotó: Mediaworks archív

A kezdeti években csak Magyarországon 1 milliót adtak el belőle, azaz minden tizedik magyarnak volt az otthonában legalább egy, a logikai játékból. A kocka külföldi sikertörténete több mint négy évtizede töretlen, mindez pedig gazdaggá tette Rubikot, akit viszont nem különösebben érdekel a pénz.

Sok pénzt hozott, de nem vagyok milliárdos

– mondja magáról Rubik professzor, aki egyik emlékezetes beruházásának tartja, amikor Fiat 500-asát le tudta cserélni egy átlagos VW Golfra. Pénzügyek terén a legjobb döntése az volt, hogy feleségére bízta ezeknek az ügyeknek az intézését.

Soha nem hajszolta a pénzt, személyes igényei mindig is szerények voltak – folytatja, hozzátéve: számára a pénz egy praktikus eszköz.

Ha van mit enni, van mit felvenni és van arra idő, amit szeretsz csinálni, az már elég

– magyarázza a feltaláló, aki néhány éve döntött úgy családjával, hogy évente hosszabb időt tölt budapesti, négyszobás háza mellett spanyolországi ingatlanában is.

Ez Isten száma Hány forgatásból lehet kirakni a Rubik-kockát? Az évek folyamán egyre csökkent a csak „Isten számának” nevezett felső határ. 1995-re Michael Reid bizonyította, hogy 29 forgatás mindig elégséges. 2010-ben pedig azt is bebizonyították, hogy 20-nál több lépésre soha nincs szükség, vagyis Isten száma a 20.