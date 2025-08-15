Most jött: több kilométeres a torlódás az M1-esen, két baleset is történt

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán két baleset is történt a péntek reggeli órákban, ezért torlódásra kell készülni - közölte az Útinform.
Mint írták, a Herceghalom-Zsámbék csomópontnál két személyautó ütközött össze. A 26-os kilométernél a belső sávot lezárták, az egy sávra szűkült pályaszakaszon a torlódás már közel 7 kilométeres.
A másik baleset a 61-es Tatabánya-centrum csomópontnál történt, a belső sávot lezárták, a torlódás emiatt már meghaladta a 3 kilométert - közölte az Útinform információi alapján az MTI.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.