Most jött: több kilométeres a torlódás az M1-esen, két baleset is történt

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán két baleset is történt a péntek reggeli órákban, ezért torlódásra kell készülni - közölte az Útinform.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.15. 08:51
baleset torlódás m1

Mint írták, a Herceghalom-Zsámbék csomópontnál két személyautó ütközött össze. A 26-os kilométernél a belső sávot lezárták, az egy sávra szűkült pályaszakaszon a torlódás már közel 7 kilométeres.

A másik baleset a 61-es Tatabánya-centrum csomópontnál történt, a belső sávot lezárták, a torlódás emiatt már meghaladta a 3 kilométert - közölte az Útinform információi alapján az MTI.

 

