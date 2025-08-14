RETRO RÁDIÓ

Felcsaptak a lángok az M0-son, a teljes utat le kellett zárni

Három vízsugárral oltották el a lángokat, miután kigyulladt egy busz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.14. 21:07
autóút M0-s autópálya láng busz tűzoltók

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy busz az M0-s autóút 3-as és 4-es kilométere közötti szakaszán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, Törökbálintnál. A törökbálinti és az érdi hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat. Utómunkálatokat végeznek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.


 

 

