Leszakadt egy felső vezeték, kigyulladt az aljnövényzet Rákosrendezőnél

Több vízsugárral oltották el a lángokat.
Leszakadt egy vasúti felső vezeték és kigyulladt az aljnövényzet csütörtök délután Budapest XIV. kerületében, Rákosrendező vasútállomásnál – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.
A helyszínen mintegy hatszáz négyzetméteren égett az aljnövényzet. A fővárosi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották el a lángokat.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.