Leszakadt egy felső vezeték, kigyulladt az aljnövényzet Rákosrendezőnél

Leszakadt egy vasúti felső vezeték és kigyulladt az aljnövényzet csütörtök délután Budapest XIV. kerületében, Rákosrendező vasútállomásnál – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Több vízsugárral oltották el a lángokat Rákosrendezőnél

A helyszínen mintegy hatszáz négyzetméteren égett az aljnövényzet. A fővárosi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották el a lángokat.