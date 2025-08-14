A mentők már a helyszínen, szörnyű, ami Nógrádmegyeren történt

A tűzoltók is a helyszínen dolgoznak.
Oldalára borult egy személyautó a Dankó utcában, Nógrádmegyeren. A salgótarjáni hivatásos tűzoltók rögzítették, majd áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik – írja a katasztrófavédelem.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.