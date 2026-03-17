Ufó alakú tárgyat találtak az óceán mélyén: a valóság hátborzongató volt

Sean Smyrichinsky búvár élete sokkját élte át, amikor azt hitte a kanadai Brit Kolumbia partjainál búvárkodva, hogy egy ufót talált a Csendes-óceán mélyén. Mint fogalmazott, csak halat keresett volna másnapra, amikor úgy döntött, tart egy kisebb felderítő merülést is ezzel eltávolodva a hajójától. Ekkor lelte meg a tárgyat, ami azonban még egy földönkívüli űrhajójánál is rémisztőbbnek bizonyult később: egy nukleáris bomba volt, amit az Egyesült Államok a hidegháború során „vesztett el”.

Olyasmit találtam akkor, amit még soha életemben nem láttam

– emlékezett vissza Sean a 2016-os történetre kiemelve, egy majdnem négy méter hosszú, kifejezetten ufó alakú tárgyat látott, ezért vélte úgy, csakis idegen dologról lehet szó:

Olyan volt, mint egy félbevágott fánk, és a peremén csavarok voltak, amelyek nagyobbak voltak, mint egy kosárlabda. A hajómhoz érve rögtön azt mondtam a legénységnek, hogy láttam egy ufót. Egy szalvétára rajzoltam, amit láttam, de erre mindenki azt mondta, még nem látott ilyet, de nem is hallott róla. Ez mondjuk köszönhető részben annak is, hogy ahol én merültem akkor, ott senki nem szokott. Ezt követően szólalt meg egy öreg kolléga: lehet, hogy megtaláltam egy elveszett atombombát.

A Mark IV típusú halálos pusztítást okozó fegyver, amely a hidegháború idején tűnt el, miután egy amerikai B–36-os bombázó lezuhant 1950. február 13-án a Csendes-óceán felett egy kiképző repülés során. Az amerikai hadsereg ezt követően állította, hogy a bomba csak egy gyakorló eszköz volt, amely ólmot tartalmazott plutónium helyett – írja a Daily Star.