Egy volt tiszt bevallotta: titkos naplókat írtak az ufók tevékenységéről

Egy volt tengeralattjáró-tiszt szerint az amerikai haditengerészet részletes feljegyzéseket készített a nagy sebességgel mozgó azonosítatlan objektumokról. Az ufókról több dokumentum is van, amit gondosan eltitkolnak.

Egy volt tengeralattjáró-tiszt elmondta, naplót vezettek az ufóészlelésekről – Fotó: Subsea Craft/Cover Images / Northfoto

Titkos aktákat vezettek az ufókról

Egy Dabier nevű Reddit-felhasználó azt állítja, hogy korábban egy, a hidegháború idején szolgált, mára nyugdíjas tengeralattjáróssal dolgozott együtt, és tőle hallott a „gyorsan mozgó” objektumokról. Ezeket az azonosítatlan légi vagy víz alatti jelenségeket a katonai rendszerek rendkívüli sebességük miatt észlelték.

Elmondása szerint egy, a Redditen megjelent bejegyzés hatására – amely a kormány megfigyelési módszereit tárgyalta – kérdezett rá egykori kollégájánál ezekre az észlelésekre.

A szonárszobában dolgozott, ezért az ilyen észlelések esetén ő volt az illetékes. Elmondása szerint minden »azonosítatlan« kontaktust a napló azonosítatlan jel nevű részében rögzítettek.

A napló egyfajta gyűjtemény volt, amely az összes, más hajók hangjára vonatkozó haditengerészeti információt tartalmazta. A férfi elmondta, hogy egyes bejegyzések különösen furcsák voltak: egyes objektumok rendkívül gyorsan mozogtak anélkül, hogy a közelben azonosítható zajforrás lett volna, mások pedig furcsa, zümmögő hangokat adtak ki, amelyek egyértelműen természetellenesek voltak, és nem hasonlítottak semmilyen általuk korábban tapasztalt hajóhangra.

Úgy gondolom, ezt a fájlt és az összes felvételt időről időre elküldték a tengeralattjáróról. Azt nem tudom, hogy mi történt velük ezután.

A Reddit-felhasználó elárulta, hogy az illető szonárosként szolgált, így „szó szerint az volt a munkája, hogy ilyen dolgokat kövessen”. Az azonosítatlan rendellenes jelenségekről (UAP), közismert nevükön ufókról szóló jelentések változatosak voltak: a zöld tűzgolyótól a villogó fényekig terjedtek – írja a DailyExpress.