Döbbenetes jelentés látott napvilágot: az amerikai nukleáris létesítményeket titokban több ezer ufó támadta meg

Amerika legérzékenyebb nukleáris létesítményeit titokban több ezer azonosítatlan repülő tárgy, avagy ufó támadta meg – vagy legalábbis, ezt állítja egy meghökkentő, új jelentés. Az Enigma közösségi finanszírozású platform a Daily Mailnek elárulta, az elmúlt nyolc évtizedben több mint 2800 azonosítatlan légi észlelés történt 90 amerikai atomerőmű vagy nukleáris fegyvereket tartalmazó létesítmény felett, ebben az új jelentésben pedig részletesen beszámoltak olyan objektumok észleléséről, amelyeket gyakran izzó gömbökként, korongokként, hengerekként vagy háromszögekként írtak le, és amik pontos mintázatokban lebegtek vagy repültek ezen nukleáris létesítmények 40 kilométeres körzetében.

Most kiderült: több ezer ufó szállta meg az amerikai nukleáris teljesítményeket

Fotó: freepik.com/Illusztráció

Döbbenetes jelentés került elő az amerikai ufó-észlelésekről

Az egyik legfrissebb videó 2025 áprilisában készült egy világító narancssárga gömbről, amely megváltoztatta az alakját, miközben Delaware állam felett repült, a New Jersey állambeli Salem Atomerőmű és a Hope Creek Atomerőmű közelében.

Egyre nagyobb lett, eltűnt, nagyobb lett, eltűnt. Először azt hittem, csak egy csillag, vagy egy repülőgép távolról. Aztán rájöttem, hogy sokkal, de sokkal közelebb van, egyre közelebb jött és nagyobb lett. Azután villogni kezdett

– írta le a szemtanú, hozzátéve, biztosan nem drón volt, mivel az objektum különböző formákat is felöltött.

Egy kaliforniai szemtanú 2023 áprilisából pedig azt állította:

Miután lebegni kezdett, oldalra ívelt, és egy szempillantás alatt eltűnt. Úgy éreztem, a Diablo Canyon atomerőművét figyeli.

Ezek közül a jelentések közül több mint 70 fémes vagy fényvisszaverő felületű ufókra hivatkozott, amelyek fényes nappal, vagy a kora hajnali órákban repültek bázisok felett. Az Enigma hozzátette, a legnagyobb észlelési csoportok Pennsylvania, Észak-Karolina és Florida nukleáris létesítményeinél és rakétabázisainál fordultak elő. Ráadásul ezek az incidensek a 2024 novembere és 2025 februárja közötti keleti partvidék feletti rejtélyes drónhullám során robbantak ki.

Ezen észlelések közül sok strukturált, fényt kibocsátó objektumokat írt le, amelyek pulzáltak vagy változtatták a színüket, mielőtt eltűntek volna – olyan jellemzők, amelyek nagyon hasonlóak azokhoz, amelyeket az akkoriban a régióban jelentett azonosítatlan drónokhoz rendeltek

– írta az Enigma.