Teljes az útzár: súlyos baleset történt a magyar főúton
A helyszínre a mentőket is riasztották.
Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután összeütközött egy személygépkocsi és egy furgon Gyermelynél, a 103-as főút 8-as és 9-es kilométere közötti szakaszán.
A bajnai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre