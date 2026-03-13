Teljes az útzár: súlyos baleset történt a magyar főúton

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután összeütközött egy személygépkocsi és egy furgon Gyermelynél, a 103-as főút 8-as és 9-es kilométere közötti szakaszán.

A bajnai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.