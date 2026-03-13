Kilencéves kislány mentett életét: hősként ünneplik

A szerencsétlen baleset után volt annyi lélekjelenléte, hogy azonnal hívta a 911-et, és ami még hősiesebbé tette a cselekedetét, hogy az öccsére is ő felügyelt, amíg a mentők kiérkeztek.

A kilencéves Parker Chabut a tűzoltóság kitüntetésében részesült hősies cselekedetéért Forrás: Washington Township Facebook oldala

A helyi tűzoltóság Facebook-bejegyzésben méltatta a kislány bátorságát:

Hősök minden korosztályból vannak, és ma büszkén ünnepeljük a 9 éves Parkert egy életmentő díjjal!

A balesetet szenvedő sofőr Craig Chabut a terepjárójával egy vízelvezető medencébe hajtott, miután orvosi vészhelyzet miatt elvesztette az irányítást a jármű felett. Az autó részben a vízbe merült, és a helyzet akár tragédiába is torkollhatott volna, ha Parker nem reagál gyorsan.

A tűzoltóság szerint a kislány nyugodt és okos döntése életet mentett, és példaként szolgál minden korosztály számára.

Ez igazi bátorság volt. Nagyon büszkék vagyunk Parkerre, és megkönnyebbültünk, hogy mindenki jól van!

– írták a közösségi oldalukon.

A hősök minden korosztályból jöhetnek

A történet kapcsán a helyi hatóságok kiemelték, hogy az eset jól mutatja: a hősök minden korosztályból jöhetnek, és néha a legkisebbek is gyorsan, okosan tudnak cselekedni egy vészhelyzetben - írja a People.

Magyarországon is történt hasonló eset

A tavalyi év végén egy egész ország ünnepelte a mindössze négyéves Medárdot, aki a bajban lévő édesanyjához hívtak ki a mentőket. A „Na szia mentő” kezdőmondata azóta ikonikussá vált. Az eset másik hőse az OMSZ mentésirányítója Kozák László volt, aki elképesztő kedvességgel, és higgadtsággal kezelte a fiatal segélyhívót.

Nem túl gyakori, hogy ilyen fiatal gyermek legyen a bejelentő, de a gyermek nagyon ügyes, segítőkész és talpraesett volt és ez engem is megnyugtatott.

– nyilatkozta az esetről Kozák.