RETRO RÁDIÓ

Kilencéves kislány mentett életét: hősként ünneplik

A kilencéves ohiói kislány Parker Chabut igazi hősként viselkedett egy veszélyes helyzetben, miután meglátta, hogy egy terepjáró a vízbe csapódott Washington Township területén.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.13. 11:30
életmentés bátorság baleset hős

A szerencsétlen baleset után volt annyi lélekjelenléte, hogy azonnal hívta a 911-et, és ami még hősiesebbé tette a cselekedetét, hogy az öccsére is ő felügyelt, amíg a mentők kiérkeztek.

hősiesen viselkedett a kislány
A kilencéves Parker Chabut a tűzoltóság kitüntetésében részesült hősies cselekedetéért Forrás: Washington Township Facebook oldala

A helyi tűzoltóság Facebook-bejegyzésben méltatta a kislány bátorságát:

Hősök minden korosztályból vannak, és ma büszkén ünnepeljük a 9 éves Parkert egy életmentő díjjal!

A balesetet szenvedő sofőr Craig Chabut a terepjárójával egy vízelvezető medencébe hajtott, miután orvosi vészhelyzet miatt elvesztette az irányítást a jármű felett. Az autó részben a vízbe merült, és a helyzet akár tragédiába is torkollhatott volna, ha Parker nem reagál gyorsan.

A tűzoltóság szerint a kislány nyugodt és okos döntése életet mentett, és példaként szolgál minden korosztály számára.

Ez igazi bátorság volt. Nagyon büszkék vagyunk Parkerre, és megkönnyebbültünk, hogy mindenki jól van!

– írták a közösségi oldalukon.

A hősök minden korosztályból jöhetnek

A történet kapcsán a helyi hatóságok kiemelték, hogy az eset jól mutatja: a hősök minden korosztályból jöhetnek, és néha a legkisebbek is gyorsan, okosan tudnak cselekedni egy vészhelyzetben - írja a People.

Magyarországon is történt hasonló eset

A tavalyi év végén egy egész ország ünnepelte a mindössze négyéves Medárdot, aki a bajban lévő édesanyjához hívtak ki a mentőket. A „Na szia mentő” kezdőmondata azóta ikonikussá vált. Az eset másik hőse az OMSZ mentésirányítója Kozák László volt, aki elképesztő kedvességgel, és higgadtsággal kezelte a fiatal segélyhívót.

Nem túl gyakori, hogy ilyen fiatal gyermek legyen a bejelentő, de a gyermek nagyon ügyes, segítőkész és talpraesett volt és ez engem is megnyugtatott.

– nyilatkozta az esetről Kozák.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu