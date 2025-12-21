Na szia mentő! Dal született az ikonikus történetből

A kis hős története a Kalap Jakab gyerekzenekart is megihlette: az új daluk nem csupán az ikonikus „Na szia mentő” címet kapta, de a kis ötéves, életmentő kisfiú is szerepel benne.

A Na szia mentő! jelmondatáról híressé vált kisfiú történetéből dalt is készítettek / Fotó: Gé

Na szia mentő! Dal készült a híres történetből

Egy ország számára vált ismertté az a ma már ötéves kisfiú, aki megmentette édesanyja életét, mikor felhívta a mentőket. A segélyhíváskor elhangzott „Na szia mentő!” mondat a Kalap Jakab gyerekzenekart is megihlette.

Az új dalukban a kis Medárd hőstettét dolgozták fel.

Na, szia, mentő! Gyere már! Aki bajban téged vár. Kapcsold be a szirénát, minden autó félreáll. Né-no-né-no, se-gély-hívó: 1-1-2, és szuperhős vagy egyből

- idézett a Tények a dalból.

A számmal a zenekár azt szeretnék elérni, hogy a gyermekek megtanulják a 112-es segélyhívó számot. A videóklip szombat este vált elérhetővé, a videó bevételeiből pedig a kisfiút szándékoznak támogatni. Ennek tetejébe pedig a banda a jövőben megrendezésre kerülő gyermekrendezvényeken, amiket a rendőrség, a tűzoltóság és a mentők szerveznek, ingyenesen lépnek fel.