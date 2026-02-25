Készülj fel, ezek a legszerencsésebb napok márciusban!

Egy asztrológus elmondja, melyek a legszerencsésebb napok márciusban. Ha jó szerencsét szeretnél, akkor ezeken a napokon kezdj bele egy új tervbe, mert a csillagok együttállása segíteni fog neked.

Jegyezd meg, hogy melyek a legszerencsésebb napok márciusban! (Fotó: Freepik)

Itt van a lista, ezek a legszerencsésebb napok márciusban

Joanne Jones, a Trusted Psychics asztrológusa szerint március a tökéletes időszak az energetikai újraindításra. Elmondása szerint március átmeneti energiát hordoz és hidat képez az érzelmi reflexió és a lendület között.

Március 6.

Március 6. különösen kedvez az önbizalom erősödésének és az új kapcsolatok kezdeményezésének, Joanne szerint ugyanis ez az ideális nap az első lépések megtételére és a merészebb beszélgetésekre.

Március 12.

Ez a tökéletes nap az elkötelezettségről szóló beszélgetésekhez, különösen azoknak a pároknak, akik csendben megkérdőjelezték a dolgokat. Míg az egyedülállók számára ez a dátum a tartalmas találkozásoknak kedvez a múlékony vonzalom helyett.

Március 18.

Az újhold 18-án van, így a hónap egyik legjelentősebb dátuma. Az újhold arra ösztönzi az embereket, hogy a szívükre hallgassanak a félelmük helyett. Kiváló a szerelemmel kapcsolatos szándékok megfogalmazására.

Március 24.

A hónap ezen pontjára valószínűleg megerősödik a tisztánlátás. Ez a nap kedvez a merész lépéseknek és az újrakezdésnek, így ideális alkalom lehet arra, hogy felvállaljátok a kapcsolatot nyilvánosan, vagy látványosan szintet lépjetek.

Március 29.

Ez a dátum a megszabadulásról szól. Néha az új kezdetekhez el kell engedni valami mást. Ennek azonban nem kell negatívnak lennie. „Az elengedés egyben egy új kezdet is. Március az érzelmi őszinteséget támogatja” – idézi Joanne szavait a DailyExpress.