Rohant a mentő! Hatalmas baleset: Kamion és személyautó karambolozott

Hatalmas baleset: Kamion karambolozott személyautóval az M44-esen

Fotó: Zalai Hirlap

Kamion és személyautó karambolozott az M44-es autóút Kecskemét felé vezető oldalán, Cserkeszőlő közelében, az 54-es és 55-ös kilométerszelvény között. Az utoléréses balesethez a kunszentmártoni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanítják a személygépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.