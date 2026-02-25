RETRO RÁDIÓ

Rohant a mentő! Hatalmas baleset: Kamion és személyautó karambolozott

Most érkezett! Utoléréses baleset történt az M44-esen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.25.
Utoléréses baleset történt az M44-esen – közölte a Katasztrófavédelem. Cserkeszőlő közlében lezárták az utat.

Fotó: Zalai Hirlap

Hatalmas baleset: Kamion és személyautó karambolozott

Kamion és személyautó karambolozott az M44-es autóút Kecskemét felé vezető oldalán, Cserkeszőlő közelében, az 54-es és 55-ös kilométerszelvény között. Az utoléréses balesethez a kunszentmártoni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanítják a személygépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

 

