Rohant a mentő! Hatalmas baleset: Kamion és személyautó karambolozott

Utoléréses baleset történt az M44-esen – közölte a Katasztrófavédelem. Cserkeszőlő közlében lezárták az utat.
Kamion és személyautó karambolozott az M44-es autóút Kecskemét felé vezető oldalán, Cserkeszőlő közelében, az 54-es és 55-ös kilométerszelvény között. Az utoléréses balesethez a kunszentmártoni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanítják a személygépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett.
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
