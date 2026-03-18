Új adathalász SMS terjed – Az autósok vannak a legnagyobb veszélyben!

Az online csalások elkövetői egyre gyakrabban élnek vissza a hivatalos szervek nevével, hogy megtévesszék az embereket. Most ismét egy újabb, csaló SMS-t kaptunk, – vagyis egyik munkatársunk – amelyben egy közlekedési jogsértésről értesítik őt, és befizetésre próbálják rávenni. Íme a csalók üzenete:

Az SMS-ben azt állítják, hogy a címzett „közlekedési szabálytalanságot” követett el, és a megadott linken keresztül három napja van befizetni a bírságot, különben végrehajtásra kerülhet az ügy. Az üzenet azonban kamu, és ismét egy újabb adathalász próbálkozásról van szó.

Mire érdemes odafigyelni?

A rendőrség Közigazgatási Hatósági Szolgálata a jogsértésekről szóló határozatot kizárólag postai úton, tértivevényes küldeménnyel, illetve elektronikus úton, az ügyfélkapun vagy a cégkapun keresztül juttatja el az érintetteknek.

Ha ilyen SMS-t kapsz:

Soha ne válaszolj rá!

Ne kattints az üzenetben szereplő linkre!

A rendőrség egy friss közleménye szerint a csalók ebben az esetben a személyes és bankkártyaadatok megszerzésére törekszenek. A megtévesztő SMS-ben be nem fizetett közigazgatási bírságokra, például tilosban parkolásra hivatkozva a megadott linkre kattintva az adathalász oldalhoz irányítják a felhasználót.