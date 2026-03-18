Új adathalász SMS terjed – Az autósok vannak a legnagyobb veszélyben!
Új adathalász SMS terjed! A csalók most közlekedési szabálytalanságra hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan emberekből. A rendőrség azonban azt hangsúlyozza, hogy a bírságokról kizárólag postai úton vagy az ügyfélkapun keresztül értesítik az érintetteket, így az SMS-ben szereplő linkekre soha nem szabad kattintani.
Az online csalások elkövetői egyre gyakrabban élnek vissza a hivatalos szervek nevével, hogy megtévesszék az embereket. Most ismét egy újabb, csaló SMS-t kaptunk, – vagyis egyik munkatársunk – amelyben egy közlekedési jogsértésről értesítik őt, és befizetésre próbálják rávenni. Íme a csalók üzenete:
Az SMS-ben azt állítják, hogy a címzett „közlekedési szabálytalanságot” követett el, és a megadott linken keresztül három napja van befizetni a bírságot, különben végrehajtásra kerülhet az ügy. Az üzenet azonban kamu, és ismét egy újabb adathalász próbálkozásról van szó.
Mire érdemes odafigyelni?
A rendőrség Közigazgatási Hatósági Szolgálata a jogsértésekről szóló határozatot kizárólag postai úton, tértivevényes küldeménnyel, illetve elektronikus úton, az ügyfélkapun vagy a cégkapun keresztül juttatja el az érintetteknek.
Ha ilyen SMS-t kapsz:
- Soha ne válaszolj rá!
- Ne kattints az üzenetben szereplő linkre!
A rendőrség egy friss közleménye szerint a csalók ebben az esetben a személyes és bankkártyaadatok megszerzésére törekszenek. A megtévesztő SMS-ben be nem fizetett közigazgatási bírságokra, például tilosban parkolásra hivatkozva a megadott linkre kattintva az adathalász oldalhoz irányítják a felhasználót.
Hogyan védekezhetünk a csalók ellen?
- Legyél gyanakvó minden ismeretlen linkkel szemben! A hivatalos szervek nem küldenek olyan üzenetet, amelyben beágyazott linken keresztül kell bejelentkezni.
- Tipp: a böngészők és különböző bővítmények adathalász-szűrői segíthetnek kiszűrni a gyanús oldalakat.
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy bár a pénzünkre és adatainkra vadászó csalások egyre kifinomultabbak, de a gyanús jelek felismerésével és a tudatos internethasználattal jelentősen csökkenthető a kockázat.
