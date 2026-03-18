Új adathalász SMS terjed – Az autósok vannak a legnagyobb veszélyben!

Új adathalász SMS terjed! A csalók most közlekedési szabálytalanságra hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan emberekből. A rendőrség azonban azt hangsúlyozza, hogy a bírságokról kizárólag postai úton vagy az ügyfélkapun keresztül értesítik az érintetteket, így az SMS-ben szereplő linkekre soha nem szabad kattintani.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18. 07:00
Az online csalások elkövetői egyre gyakrabban élnek vissza a hivatalos szervek nevével, hogy megtévesszék az embereket. Most ismét egy újabb, csaló SMS-t kaptunk, – vagyis egyik munkatársunk – amelyben egy közlekedési jogsértésről értesítik őt, és befizetésre próbálják rávenni. Íme a csalók üzenete:

Az SMS-ben azt állítják, hogy a címzett „közlekedési szabálytalanságot” követett el, és a megadott linken keresztül három napja van befizetni a bírságot, különben végrehajtásra kerülhet az ügy. Az üzenet azonban kamu, és ismét egy újabb adathalász próbálkozásról van szó

Mire érdemes odafigyelni? 

A rendőrség Közigazgatási Hatósági Szolgálata a jogsértésekről szóló határozatot kizárólag postai úton, tértivevényes küldeménnyel, illetve elektronikus úton, az ügyfélkapun vagy a cégkapun keresztül juttatja el az érintetteknek. 

Ha ilyen SMS-t kapsz: 

  • Soha ne válaszolj rá! 
  • Ne kattints az üzenetben szereplő linkre! 

A rendőrség egy friss közleménye szerint a csalók ebben az esetben a személyes és bankkártyaadatok megszerzésére törekszenek. A megtévesztő SMS-ben be nem fizetett közigazgatási bírságokra, például tilosban parkolásra hivatkozva a megadott linkre kattintva az adathalász oldalhoz irányítják a felhasználót. 

Hogyan védekezhetünk a csalók ellen? 

  • Legyél gyanakvó minden ismeretlen linkkel szemben! A hivatalos szervek nem küldenek olyan üzenetet, amelyben beágyazott linken keresztül kell bejelentkezni. 
  • Tipp: a böngészők és különböző bővítmények adathalász-szűrői segíthetnek kiszűrni a gyanús oldalakat. 

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy bár a pénzünkre és adatainkra vadászó csalások egyre kifinomultabbak, de a gyanús jelek felismerésével és a tudatos internethasználattal jelentősen csökkenthető a kockázat. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
