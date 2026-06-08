Hazatért nyaralásáról Kylie Jenner, de a ruhákat most sem vitte túlzásba

Kylie Jenner ismét meglepte követőit, ugyanis hazatért Los Angelesbe egy luxus Turks- és Caicos-szigeteki utazás után, de a ruhákat nem vitte túlzásba. A 28 éves realitysztár mély dekoltázst és hasizmokat villantott Instagram-oldalán.

Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto

Visszatérése alkalmából az üzletasszony egy apró felsőben mutatta meg kebleit a tükörben, miközben hajával játszott. A rajongók a kommentekben szinte szóhoz sem jutottak.

Kylie Jenner back in LA, from her vacation 💗 pic.twitter.com/UBjRSw6kLm — Lihle (@Cebe_Lihle23) June 7, 2026

Egész bikiniarzenállal indult nyaralni Kylie Jenner

A realitysztár egy pihentető utazást töltött el barátaival, amelyet márkája, a Kylie Cosmetics népszerűsítésére használt fel. Rajongóit folyamatosan tájékoztatta a pazar tengerparti vacsorákról és a lenyűgöző tájakról, sőt minden napra merészebbnél merészebb bikinivel készült.