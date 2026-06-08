Hazatért nyaralásáról Kylie Jenner, de a ruhákat most sem vitte túlzásba
A realitysztár az elmúlt napokban egy egész bikiniarzenált mutatott be.
Kylie Jenner ismét meglepte követőit, ugyanis hazatért Los Angelesbe egy luxus Turks- és Caicos-szigeteki utazás után, de a ruhákat nem vitte túlzásba. A 28 éves realitysztár mély dekoltázst és hasizmokat villantott Instagram-oldalán.
Visszatérése alkalmából az üzletasszony egy apró felsőben mutatta meg kebleit a tükörben, miközben hajával játszott. A rajongók a kommentekben szinte szóhoz sem jutottak.
Egész bikiniarzenállal indult nyaralni Kylie Jenner
A realitysztár egy pihentető utazást töltött el barátaival, amelyet márkája, a Kylie Cosmetics népszerűsítésére használt fel. Rajongóit folyamatosan tájékoztatta a pazar tengerparti vacsorákról és a lenyűgöző tájakról, sőt minden napra merészebbnél merészebb bikinivel készült.
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