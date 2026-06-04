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Kylie Jenner apró rózsaszín fodros bikiniben bűvöl el - Fotó

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A szexi sztár mellei majdnem kibuggyantak a fürdőruhából.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 05:30
Kylie Jenner bikinialak szexi

Kylie Jenner ismét elkápráztatta rajongóit legújabb Instagram-bejegyzésével. Az üzletasszony egy mesés, naplementében úszó tengerparton pózol a fotókon, ám a lenyűgöző háttér ellenére, szinte minden tekintet rá szegeződik.

Kylie Jenner rózsaszín fürdőruhája nem takarta el tökéletes testét
Kylie Jenner tökéletes teste mindig a figyelem központjába kerül / Fotó: Getty Images

Kylie Jenner rózsaszín fürdőruhája nem takarta el tökéletes testét

A realitysztár egy apró, rózsaszín bikinifelsőt visel, amelyhez egy romantikus, fodros fürdőruha alsót párosított. A különleges szett tökéletesen kiemeli Kylie irigylésre méltó alakját, miközben igazi hercegnős hangulatot kölcsönöz megjelenésének. Nem véletlen, hogy a kommentelők azonnal elárasztották dicséretekkel a bejegyzést.

Az egyik követő egyenesen „rózsaszín hercegnőnek” nevezte a sztárt, és sokan egyetértettek vele. Az első fotón Kylie csábító pózban, a válla felett visszanézve tekint a kamerába. Ezen a képen látszik a legjobban a különleges, fodros fürdőruha, amely romantikus és játékos hangulatot kölcsönöz a megjelenésének.

A második felvételen a sztár egy szelfit osztott meg követőivel, amelyen tökéletes alakja kerül a középpontba. Az apró rózsaszín bikini merész szabása kiemeli nőies idomait, miközben lapos hasa és tónusos alakja sem maradt észrevétlen. A képek ide kattintva elérhetőek.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu