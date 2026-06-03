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Falatnyi bikiniben pózol Nagyváradi Nelli - Forró fotó

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Az influenszer nem bízza a véletlenre a nyári szezont. Dögös bikinis fotókon Nagyváradi Nelli.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.03. 11:30
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Nagyváradi Nelli Instagram-posztja azonnal felforrósította a hangulatot a közösségi médiában.

Elképesztő formában van Nagyváradi Nelli
Elképesztő formában van Nagyváradi Nelli / Fotó: Youtube

Szexi bikinis fotókkal indította el a strandszezont Nagyváradi Nelli 

Nelli a képeken egy falatnyi, sötétkék bikiniben pózol egy pálmafa mellett. Ha pedig nem lenne már így is eléggé nyári hangulatú a kép, még medencék és a gyönyörű napsütés is rásegít, hogy mi is azonnal átadhatjuk magunkat a kellemes nyári időjárásnak. Bár a követők tekintete egyértelműen Nelli tökéletes alakjára szegeződik, a kompozíció mindenképpen sokat ad a kép hangulatához. Nem is csoda, hogy a kommentszekcióban pillanatok alatt megjelentek a szívecskés hangulatjelek és a dicsérő kommentek:

Drága Nelli! A legjobb formában vagy, és csodaszép vagy" - írta az egyik követő a képek alá. 

Gyönyörűbb vagy mint valaha napsugár" - jegyezte meg egy másik kommentelő.

Nagyváradi Nelli ezzel a fotósorozattal megnyitotta az idei bikiniszezont, semmiképpen se maradj le az influenszer legújabb fotósorozatáról:

 

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