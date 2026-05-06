Nagyváradi Nelli: „Voltak napjaim amikor azt hittem, én ezt már nem bírom tovább”

Nagyváradi Nelli sokszor nézett szembe az élet nehéz pillanataival, s volt hogy úgy érezte nem bírja tovább. De, mint mondja felállt, és újból neki kezdett, hiszen az út az, ami fontos, és nem szabad csak azért megállni, mert egy kis akadályba ütközünk.

Sokszor hoz nehéz pillanatokat az élet, amelyek fizikálisan és lelkileg is lefárasztják az embert. Ilyenkor hajlamosabbak vagyunk úgy érezni, hogy nincs tovább, elég volt, nincs miért tovább küzdeni.

Nagyváradi Nelli is esett már át nehéz időszakon, mint mondja sokszor érezte azt, hogy nem bírja tovább, s erről az Instagramon is beszámolt egy igazán motiváló bejegyzésben.

„Amikor minden nehéznek tűnt, minden kapu zárva volt, és nem láttam kiutat. De tudod mi az igazság? Mindig van kiút. Csak néha meg kell küzdeni érte. Lehet, hogy önmagaddal is kell küzdened, monitorozni magad, mit tettél jól és rosszul. Ez az időszak felfogható lehetőségként, hogy fejlődj!” - írta az énekesnő, majd hozzátette: a nehéz helyzeteket nem azért kapjuk, hogy megtörjenek minket, hanem azért, hogy megmutassák, mennyire erősek vagyunk.

Minden akadály, minden visszautasítás, minden nehéz nap csak egy lépés afelé, aki lenni szeretnél.

Felhívta arra is a figyelmet, hogy ne hasonlítsuk másokhoz magunkat, hiszen mindannyian más tempóban haladunk felfelé. A lényeg a saját haladásunk, nem pedig más tempója. „Akár lassan, akár botladozva, csak ne állj meg. Ma megbeszélés, holnap ki tudja mi. De én itt vagyok, csinálom. Mert feladni sosem volt opció. Ha te is nehéz időszakban vagy, ezt neked írom: Tarts ki! Megéri. Eljön a te pillanatod is.” - zárta végül motivációs bejegyzésének sorait.