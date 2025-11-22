Nagyváradi Nelli sokkolta követőit: „Csak egy valakivel randizom”

Nagyváradi Nelli kérdésekre válaszolt az Instagram-oldalán. A celeb mesélt a mindennapi életéről, jövőbeli terveiről és fogadta rajongói bókjait is.

Második könyvén dolgozik Nagyváradi Nelli Fotó: Instagram

Sok minden elárult Nagyváradi Nelli

Nelli hisz a manifesztáció és a bevonzás erejében, és gyakran oszt meg követőivel tippeket és tanácsokat arról, hogyan lehet megváltoztatni a gondolkodást és pozitívabb életet teremteni.

A követőit a manifesztáción felül Nelli magánélete is érdekelte, ezért feltették a kérdést, hogy a nő mennyit fog megosztani az Amerikába költözésükről. Nelli elmondta, hogy videókat fog készíteni a pakolás és a költözés folyamatáról, hogy követői ne maradjanak le életének ezen fontos fordulópontról.

Nelli követői bókokkal és kedves üzenetekkel halmozzák el a celebet. A "Gyönyörű vagy" üzenettől kezdve egészen a rendi meghívásig terjednek az üzenetek. A szexi celeb jól kezeli a romantikus gesztusokat is:

Elég sok randira hívós üzit kaptam! Köszönöm, de NEM élnék a lehetőséggel. Csak egy valakivel randizom

Azokat a rajongókat Nelli szívesen fogadja, akik nem romantikus szándékkal közelednek hozzá, hanem csupán köszönni szeretnének neki, ha összefutnak vele az utcán. Elmondása szerint, ha egy rajongója meglátja, nyugodtan menjen oda hozzá egy köszönésre vagy rövid beszélgetésre.

A celeb azt is elárulta, hogy éppen második könyvén dolgozik, amiben központi helyet foglal el a manifesztáció témaköre is. A lelki egyensúlyon felül pedig nagy hangsúlyt fektet a testi egészségre is, egy kérdésre választ adva elmondta, hogy az utóbbi időben leadott pár kilót és egészséges életmódot folytat.

Nelli sokakat meglepett, amikor egy ártatlannak tűnő kérdésre válaszolt. Egy rajongó arról érdeklődött, hogy Nelli szereti-e a karácsonyt. A celeb válasza azonban sokakat meglepett, amikor elárulta, hogy valójában nem rajong az ünnepért.