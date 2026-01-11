Korda György több évtizedes titokról rántotta le a leplet

Nincs olyan ember hazánkban, aki nem ismeri az Artisjus-díjas legenda nevét, vagy ne tudná eldúdolni egyik slágerét. Korda György Reptér című dalukkal a fiatalabb generációt is bevonzotta, amire nagyon büszke.

Korda György koncertre készül feleségével ebben az évben is, nem is egyre Fotó: MTVA/Bodnár Boglárka

Korda György elárulta, ennek köszönheti pókerkarrierjét

Sosem titkolta, két nagy szenvedélye van, az éneklés és a póker, ezért végtelenül szerencsésnek érzi magát, hisz mind a kettő a munkája is. Na és akkor még nem is beszéltünk feleségéről, Balázs Kláriról, aki nemcsak a magánéletben, de a színpadon is a párja.

„Tényleg szerencsés csillagzat alatt születtem – kezdte a Metropolnak Korda György, vagy ahogy a koncerteken kiabálják: Gyuri bácsi.

Mindig hittem, most is hiszek a jelekben. Egyszer lementünk Klárikámmal Pécsre, egy televíziós felvételre, ahol találkoztam Juni Györggyel, aki a Magyar Televízió sportosztályának volt akkoriban a vezetője. Mai napig nem tudom, hogy hogy jött akkor, de megkérdeztem tőle, hogy nincs-e ismerőse a Sport TV-nél, mert láttam ott egy pókerközvetítést, de az olyan unalmas volt és én azt tudnám sokkal jobban csinálni! Olyan volt, mintha ezt valaki mondatta volna velem, én alapból nem vagyok ilyen rámenős. Már el is felejtettem, amikor három hónappal később hívtak a Sport TV-től, hogy hallották, szívesen kipróbálnám magam pókerközvetítőként. Másnap bementem, azóta is csinálom, közben 25 év telt el! A zene mellett ez a legfontosabb karrierem!

Korda György felesége, Balázs Klári mindenben támogatja a férjét Fotó: Szabolcs László

87 éves lett a pókerkirály

Ahogy minden évben, idén is rengetegen köszöntötték születésnapján a legendát. Korda György és Balázs Klári idén sem hagyják pihenni a rajongókat, utolsó nagykoncertjükre készülnek a Budapest Sportarénában, de ez nem azt jelenti, hogy visszavonulnának.

„A vendégek közt lesz Szikora Robi és Király Viktor is, és velük együtt majdnem egy háromórás műsor lesz. Tehát ki lesz bővítve olyan dalokkal is, amiket régen énekeltem, egy-kettő talán lesz, amit nem énekeltem még. Ugyanez vonatkozik Klárikára is, duettünk is lesz, ami új.”



