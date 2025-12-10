RETRO RÁDIÓ

Hoppá! Balázs Klári veszélyes manővert hajtott végre Korda György miatt

Balázs Klári és Korda György szerelme már a megismerkedésük előtt kezdődött? A Csináljuk a fesztivált! zsűritagja elárulta, merész trükkre szánta el magát.

Korda György rádió Balázs Klári

Nagy sikerrel rajtolt el a Csináljuk a fesztivált! 5. évada. A népszerű énekes műsor első adásában érzelmes pillanatokból nem volt hiány. Az időutazás a recsegő gramofonok hangjától a rádiók aranykoráig tartott. A swing műfaj egyik jeles hazai képviselője, Gájer Bálint Korda György slágerével, a „Szeretni kell” című örökzölddel állt színpadra, produkcióját szűnni nem akaró taps követte, ám a legnagyobb elismerés Balázs Kláritól érkezett. Az énekesnő felidézte: veszélyes manővert vitt véghez, hogy hallhassa majdani férjét énekelni.

Csináljuk a fesztivált! zsűritagja, Balázs Klári Korda Györgyről mesélt kedves, de veszélyes emléket.
Balázs Klári Korda György hangjáért az áramütést is kockáztatta, a Csináljuk a fesztivált! 5. évadában nosztalgiázott az énekesnő (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)

Balázs Klári Korda György hangjáért ezt is bevállalta

Hatéves voltam, amikor először meghallottam ezt a dalt a rádióban” – idézte fel Balázs Klári, aki gondoskodón szereti férjét. A zsűritag azt is megosztotta a nézőkkel, hogy még a testi épségét is kockára tette, hogy hallhassa.

Annyira szerettem a »Szeretni kell« című dalt, hogy képes voltam a régi, tönkrement rádiónk hátában egy fakanállal nyúlkálva megpróbálni csatornát váltani és megtalálni a szombati tánczenei műsort, amelyikben mindig játszották

– árulta el a népszerű énekesnő.

Balázs Klári és Korda György sülve-főve együtt van, a dalválasztó műsorban is közösen zsűriznek (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)

Utolsó koncertre készül a Csináljuk a fesztivált! zsűripárosa

Ahogy azt lapunk is megírta nemrég: Korda György búcsúkoncertet tervez. Januárban 87 éves lesz Korda György, aki 69 éve van a pályán: jövő decemberben a Papp László Budapest Sportarénában tart nagykoncertet, olyan fellépőkkel, mint Szikora Róbert és Király Viktor. Ez lesz Korda György utolsó nagy fellépése, de utána sem tervezi végleges visszavonulását.

 

