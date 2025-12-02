Korda György és Balázs Klári nagy bejelentése: az utolsó nagykoncertre készülnek

UtolShow Felszállás a címe a nagykoncertnek, amely 2026. december 19-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, a stadionkoncertektől ezzel búcsúzik Korda György. Ez persze nem jelent teljes visszavonulást, kisebb fellépéseket továbbra is vállal, de nagy show-ra már nem számíthatnak a nézők ezután.

A Balázs Klári–Korda György-dalok továbbra is dübörögnek majd

Fotó: Metropol

„Nagyon megilletődtem. Az UtolShow Felszállás egy kicsit áthallásos dolog, de nem azt jelenti, hogy utoljára lépünk fel. Valószínűleg azt jelenti, hogy nagy arénában nem lépünk fel többet. Azért adtunk egy évet, mert azt szeretnénk, hogy olyan emlékezetes legyen, amilyen egy énekes életében tényleg csak egyszer van.

Ha valaki nekem azt mondja, hogy 70 évig fogok énekelni, és ennyi év elteltével még érdekes lehetek az embereknek, akkor azt mondom, hogy az nem lehetséges.

„De ma már azt mondom, hogy minden lehetséges! Szeretném az utolsó felszállást emlékezetessé tenni” – mondta a show-val kapcsolatban az énekes.

Közel fél évszázada együtt a legendás páros

46. éve társa a színpadon és az életben Balázs Klári, aki azzal tréfálkozott, hogy odarendel majd egy repülőt a buli végére. „Nagyon izgalmas koncert lesz, és meglepetésem is lesz… Nem lehet mondani, hogy 46 év alatt ne álltam volna kellő alázattal a duett műfajához, mert tudjuk, ha két ember együtt énekel, akkor szakmailag is rengeteg alkalmazkodásra van szükség. Itt, az Arénában is lesz néhány percem, ahol olyan dolgot fogok megmutatni, amin nagyon meg fognak lepődni” – mesélte Balázs Klári, mire Korda a szokott humorával azzal válaszolt hogy: „Nem vetkőzés?”

Korda György és Balázs Klári mellett ott lesz Király Viktor és Szikora Róbert is Fotó: Metropol

Balázs Klári jelezte, hogy húszévesen sem vetkőzött, nyilván most sem teszi meg. „Zenei meglepetés lesz, kell hozzá sok zenész, fúvósok. Nagyon boldog vagyok, hogy ezt megélhetjük, és találkoztunk olyan emberekkel, akik nagyon bíznak bennünk” – tette hozzá.

Korda György szerint az kell még, hogy „a jóisten adjon erőt és egészséget.” Úgy érzi, kötelező minél egészségesebben és fittebben színpadra lépnie. „Vendégek is lesznek, akik nagy művészek, és megtisztelnek azzal, hogy megjelennek” – jegyezte meg a táncdalénekes.