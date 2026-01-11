RETRO RÁDIÓ

Jégpályává váltak a kutyafuttatók Budapesten - ezek is közterületek, de senki nem takarítja

A téli sétát nem lehet kihagyni, de sok budapesti kutyás nem tud hova menni az ebbel a hókáoszban. A kutyafuttatók a főváros több kerületében hóval borított, jeges állapotban vannak és csúszós bejáratok fogadják a gazdákat és ebeiket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 05:00
Budapest Erzsébetváros józsefvárosi Ferencváros

A kutyafuttatókra a téli időszakban is szükség van.  Szakértők szerint ilyenkor sem szabad elhagyni a sétát, de rövidebb, aktívabb kinttartózkodás javasolt. Erre tökéletesek lennének a városi kutyafuttatók, ha lehetne használni őket.

kutyafuttatók
A kutyafuttatókban jégpáncél alakult ki / Fotó: Metropol

Sok kutya kifejezetten imádja a havat, még akkor is, ha csak 10 percre viszik le. Ilyenkor sok gazda az erre kijelölt kutyafuttatókat választaná. Csakhogy ezek és a hozzájuk vezető út most jeges. Budapest-szerte komoly problémába ütköznek a gazdák: a kutyafuttatókból nem takarították el a havat és a jeget, de még a bejáratok sincsenek jégmentesítve.

Nem csak a futtató jeges, de a bejárat környéke is a Teleki téren / Fotó: Metropol

Miután a közösségi oldalakon rengeteg ilyen jellegű panaszt láttunk, a Metropol több helyszínt is megnézett a:

  • VII. 
  • VIII. 
  • IX. kerületekben.

Mindegyiknél ugyanazt tapasztaltuk: a futtatókat hó borítja, a talaj jeges, a bejárat előtti járdaszakasz csúszós és elhanyagolt.

Ezek a területek önkormányzati fenntartásúak, vagyis a takarításuk az adott kerület feladata lenne. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy Niedermüller Péter, Pikó András és Baranyi Krisztina nincs a helyzet magaslatán. Pedig az időjárás sem kifogás már, ugyanis szerdán havazott, csütörtökön már nem, mi pedig pénteken kora délután még mindig ilyen állapottal találkoztunk.

A II. János Pál pápa téren a futtató hótakaró alatt van / Fotó: Metropol

Nem csoda, hogy ilyen körülmények között alig találkoztunk kutyásokkal a futtatókban. A közösségi oldalakon panaszkodó gazdák egyet értenek abban, hogy a kutyák imádják a havat, szeretnek játszani benne, a baj a jéggel, a felületeken kialakult jégpáncéllal van baj, ami nagyon csúszik. Nem mernek kockáztatni, mert ez kificamodott mancsot, izomsérülést is okozhat, valamint a talpuknak sem jó a jég.

A probléma nem áll meg a kutyafuttatók kapujánál. A gazdák szerint:

  • a parkokban
  • a parkokon átvezető járdákon
  • a futtatók környékén is probléma van.

A  jeges, csúszós felületek nem csak a kutyáknak veszélyesek, de az idősebb gazdák és a gyerekek is könnyen balesetet szenvedhetnek. 

Nincs extra igényünk, nem luxust várunk, csak azt szeretnénk, hogy a kerületbe le lehessen vinni valahová úgy a kutyákat, hogy ne törje ki a lábát

- összegezte egy gazda a nyolcadik kerületi csoportban.

A kutyások felháborodása jogos. A kerületi parkok és a kutyafuttatók önkormányzati fenntartású közterületek, vagyis a hóeltakarítás és a jégmentesítés az önkormányzatok feladata. Bár a hóesés idején létezik prioritási sorrend, a vizsgált kerületekben napokkal  a havazás után is fenn állt a probléma, takarítatlan állapotokkal találkoztunk. A felelősség egyértelműen a fenntartó önkormányzatoké.


 

 

