Jégpályává váltak a kutyafuttatók Budapesten - ezek is közterületek, de senki nem takarítja

A téli sétát nem lehet kihagyni, de sok budapesti kutyás nem tud hova menni az ebbel a hókáoszban. A kutyafuttatók a főváros több kerületében hóval borított, jeges állapotban vannak és csúszós bejáratok fogadják a gazdákat és ebeiket.
A kutyafuttatókra a téli időszakban is szükség van. Szakértők szerint ilyenkor sem szabad elhagyni a sétát, de rövidebb, aktívabb kinttartózkodás javasolt. Erre tökéletesek lennének a városi kutyafuttatók, ha lehetne használni őket.
Sok kutya kifejezetten imádja a havat, még akkor is, ha csak 10 percre viszik le. Ilyenkor sok gazda az erre kijelölt kutyafuttatókat választaná. Csakhogy ezek és a hozzájuk vezető út most jeges. Budapest-szerte komoly problémába ütköznek a gazdák: a kutyafuttatókból nem takarították el a havat és a jeget, de még a bejáratok sincsenek jégmentesítve.
Mindegyiknél ugyanazt tapasztaltuk: a futtatókat hó borítja, a talaj jeges, a bejárat előtti járdaszakasz csúszós és elhanyagolt.
Ezek a területek önkormányzati fenntartásúak, vagyis a takarításuk az adott kerület feladata lenne. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy Niedermüller Péter, Pikó András és Baranyi Krisztina nincs a helyzet magaslatán. Pedig az időjárás sem kifogás már, ugyanis szerdán havazott, csütörtökön már nem, mi pedig pénteken kora délután még mindig ilyen állapottal találkoztunk.
Nem csoda, hogy ilyen körülmények között alig találkoztunk kutyásokkal a futtatókban. A közösségi oldalakon panaszkodó gazdák egyet értenek abban, hogy a kutyák imádják a havat, szeretnek játszani benne, a baj a jéggel, a felületeken kialakult jégpáncéllal van baj, ami nagyon csúszik. Nem mernek kockáztatni, mert ez kificamodott mancsot, izomsérülést is okozhat, valamint a talpuknak sem jó a jég.
A jeges, csúszós felületek nem csak a kutyáknak veszélyesek, de az idősebb gazdák és a gyerekek is könnyen balesetet szenvedhetnek.
Nincs extra igényünk, nem luxust várunk, csak azt szeretnénk, hogy a kerületbe le lehessen vinni valahová úgy a kutyákat, hogy ne törje ki a lábát
- összegezte egy gazda a nyolcadik kerületi csoportban.
A kutyások felháborodása jogos. A kerületi parkok és a kutyafuttatók önkormányzati fenntartású közterületek, vagyis a hóeltakarítás és a jégmentesítés az önkormányzatok feladata. Bár a hóesés idején létezik prioritási sorrend, a vizsgált kerületekben napokkal a havazás után is fenn állt a probléma, takarítatlan állapotokkal találkoztunk. A felelősség egyértelműen a fenntartó önkormányzatoké.
