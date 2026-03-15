- Óriási tömeg özönlötte el a fővárost, elindult a Békemenet - Fotók
- Tessely Zoltán a Békemenetről üzent: „Mi nyugodt szívvel fogunk a tükörbe nézni, de ők mit fognak csinálni?”
- A fantasztikus EL-siker után már a Békemeneten vonul a Fradi sztárja
- „A hazánkért, a békéért és a jólétért itt kell, hogy legyek” - rengetegen gyűltek össze a Békemenetre
Különleges magyar viseletek a Békemeneten! Múlt, jelen és jövő a népi és a patrióta öltözékben is összeér
Március 15-e ma nemcsak a múltról szól. A mostani nemzeti ünnepünkön szervezett Békemeneten a magyarság jelene és jövője is a tét, ez az öltözékeken is látszik!
Miközben órási tömeg indul el néhány perc múlva a Békemeneten, a Metropol körbenézett, és gyönyörködött a fantasztikusabbnál fantasztikusabb viseletekben, amelyek kifejezik a mostani Békemenet fő üzenetét a múlt, a jelen és a jövő találkozik.
Békemenet: „Így fejezem ki magyarságomat”
Szántó József csodálatos népviseletben érkezett a Békemenetre Ráckevéről, hogy kiálljon a béke mellett, és biztosítsa a támogatásáról a kormánypártokat.
Ma a nemzeti ünnepünk van, így fejezem ki a magyarságomat, a tiszta szívemet és a hazaszeretetemet, a legfontosabb a jövőnkről van szó, a gyermekeinkről van szó, az unokáinkról van szó.
- nyilatkozta Szántó József a Metropolnak.
Schauer Viktor László a jelen "népviseletét" Patrióta feliratú pulcsit és baseball sapkát visel.
A legfontosabb a mostani Békemenet, ki kell állni a magyar nemzeti kormány mellett, erőt kell mutatnunk és a magyarokat kell támogatni nem az ukránokat
- mondta Schauer Viktor László a Metropolnak arra a kérdésre, hogy miért tartja fontosnak a béke melletti kiállást.
Megvédjük a hazánkat, éljen Orbán Viktor!
- ezt már a Dunakesziről érkező Jós Márton mondta, miközben egy nagy magyar zászlót lengetett. A Békemenet legfontosabb pillanatait percről percre tudósítjuk.
