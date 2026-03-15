Különleges magyar viseletek a Békemeneten! Múlt, jelen és jövő a népi és a patrióta öltözékben is összeér

Miközben órási tömeg indul el néhány perc múlva a Békemeneten, a Metropol körbenézett, és gyönyörködött a fantasztikusabbnál fantasztikusabb viseletekben, amelyek kifejezik a mostani Békemenet fő üzenetét a múlt, a jelen és a jövő találkozik.

Szántó József népviseletben a Békemeneten, 2026.03.15. / Forrás: MW

Békemenet: „Így fejezem ki magyarságomat”

Szántó József csodálatos népviseletben érkezett a Békemenetre Ráckevéről, hogy kiálljon a béke mellett, és biztosítsa a támogatásáról a kormánypártokat.

Ma a nemzeti ünnepünk van, így fejezem ki a magyarságomat, a tiszta szívemet és a hazaszeretetemet, a legfontosabb a jövőnkről van szó, a gyermekeinkről van szó, az unokáinkról van szó.

- nyilatkozta Szántó József a Metropolnak.

Schauer Viktor László a Békemeneten



Schauer Viktor László a jelen "népviseletét" Patrióta feliratú pulcsit és baseball sapkát visel.

A legfontosabb a mostani Békemenet, ki kell állni a magyar nemzeti kormány mellett, erőt kell mutatnunk és a magyarokat kell támogatni nem az ukránokat

- mondta Schauer Viktor László a Metropolnak arra a kérdésre, hogy miért tartja fontosnak a béke melletti kiállást.

Megvédjük a hazánkat, éljen Orbán Viktor!

- ezt már a Dunakesziről érkező Jós Márton mondta, miközben egy nagy magyar zászlót lengetett. A Békemenet legfontosabb pillanatait percről percre tudósítjuk.