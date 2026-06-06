Rubint Réka életét Nobel-díjas sejtterápiával akarja megmenti Schobert Norbert

Rengetegen aggódnak Schobert Norbert feleségéért, amióta kiderült, hogy súlyos rákbetegséggel küzd. Rubint Réka idén tavasszal beszélt először a nyilvánosság előtt a négy éve tartó harcáról. Azóta pedig folyamatosan tájékoztatja az embereket az állapotáról, sőt, legutóbb a kórházi ágyáról másoknak erőt adva üzent. Most Réka férje, Schobert Norbert a Borsnak adott interjújában mesélt arról, hogy támogatja szerelmét, milyen kezeléssel szeretné meggyógyíttatni élete párját.

Schobert Norbert és Rubint Réka – a legnagyobb bajban is elképesztően erős szövetséget alkot (Fotó: Tumbász Hédi)

Rubint Réka férje különleges kezeléssel akarja megmenteni párja életét

Ami nem öl meg, az erőssé tesz – tartja a mondás, amit Schobert Norbert maga is megtapasztalt. Komoly próbatételeken van túl, felesége, Rubint Réka pedig mindig minden küzdelmében maximálisan támogatta a férjét. Most pedig, hogy Réka küzd egy súlyos betegséggel, Norbert az, aki maximálisan odateszi magát. Meg akarja menteni a feleségét. Beleásta magát a különböző kezelési lehetőségekbe, nem csak itthon, de világszinten is tájékozódik, szakemberekkel konzultál.

Az a feladatom, hogy Rékát megmentsem. És meg is fogom menteni. Felkutatom az összes olyan külföldi kísérleti stádiumban levő vonalakat, amik komoly eredményt értek el a rákkutatásban, és kiviszem Rékát. Az egyik megoldás mindenképp az orosz vakcina, hátha sikerül. A másik megoldás a németországi dendritikus sejtterápia. Húsz éve kaptak rá Nobel-díjat, van, aki hisz benne, van, aki nem

– mondta Schobert Norbert a Borsnak nyilatkozva. Az utóbbi megoldás kapcsán Réka férje elárulta a lapnak, a módszer az egyik ismerősükön már segített.

„Az egyik ismerősünknek volt egy nagyon komoly rákja. 38 éves, szép nőről beszélünk, aki egészségesen él. Mellrákja volt, csontáttéttel, teljes gerincáttéttel, májáttéttel. Kapta a kemót, és a daganatok csak nőttek benne, és kiment Németországba, kapott egy év alatt két injekciót, és ma már daganatmentes. Persze, ez se használ mindenkinek, de van 60% esély rá.”

Beszédes hasonlattal él Rubint Réka férje

Schobert Norbert maximálisan hisz Rubint Réka gyógyulásában, elszántan küzd, hogy megoldást találjon.

Ez olyan, hogy ha az ember gurul le egy lejtőn a szakadék felé, akkor minden fűben megkapaszkodik

– fogalmazott a Borsnak Schobert Norbert, aki a feleségével közös küldetésként tekint a mostani, embert próbáló helyzetre.



