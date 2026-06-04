Üzent Rubint Réka, kiderült, mikor hagyhatja el a kórházat

Egészen elképesztő hit, energia, szív és szeretet van Schobert Norbi feleségében. A súlyos beteg Rubint Réka a kórházi betegágyáról üzent és küldött erőt, energiát másoknak.

Rubint Réka a kórházi ágyáról üzent

Rubint Réka: a legszerencsésebb embernek érzem magam

„A Szeretet az egyik legértékesebb és legtisztább gyógyító erő , ami az univerzumban létezik. Nem kerül semmibe, csak érezni és éreztetni kell. Őszintén és tisztán. Feltételek nélkül!”

– kezdte csütörtöki Instagram-bejegyzését Rubint Réka. Majd így folytatta: „A legszerencsésebb embernek érzem magam, hiszen olyan önzetlen szeretetet kapok a családomtól a barátaimtól, a lelki segítőimtől, tőletek es az Onkológiai Intézet összes dolgozójától, amire nincsenek szavak! A fejlődés fájdalommal és áldozatokkal jár, legyen szó bármiről! De ahogy Rafael Nadal mondta: «Csak akkor lehet valaki igazi nagy Bajnok, ha nagyon nehéz dolgokat is véghezvisz!»”

A hála után másoknak igyekezett erőt adni a rákkal küzdő sportember: „Bárhol is vagy a világban és bármilyen nehéz feladatot görget az utadba az élet tudd, hogy NEM vagy EGYEDÜL! Kapcsolódj mindig a Jóisten és az Angyalok óvó, szeretettel teli fényéhez! Mert itt vannak és segítenek! Kérd és megadatik! És soha ne engedd, hogy a félelmeid legyőzzenek, mert az erő, a teremtő erő ott van benned, itt él bennünk és csodára képesek! Szeresd és bátorítsd azt a csodálatos kicsi embert, aki benned él, a kicsi énedet, akinek a legnagyobb szüksége van Rád! Soha ne engedd el a kezét! Mert a legnagyobb luxus lemondani önmagadról!”

Réka végül az érte aggódókhoz, imádkozókhoz szólt: „Nagyon szeretlek Titeket! Köszönöm a rengeteg üzenetet! Hétfő és a kedd volt a mélypont fizikailag és lelkileg is, de túl vagyok rajta! Fokozatosan tér belém vissza a «Réka energia». Holnap már hazamehetek. Szeretlek Titeket nagyon! Meg fogok gyógyulni! Hiszem és tudom. (ui: a virágokat nem lehetett a kórteremben hagyni, de otthon várnak.)”

Rubinzt Réka bejegyzése IDE kattintva érhető el, a friss fotóival együtt.