Schobert Norbert: „4 éve kérem a Jóistent, engedje meg, hogy cseréljek Rékával”

Schobert Norbert kitart a betegeskedő Rubint Réka mellett, akivel most egy közös képet is megosztott az Instagramon. Norbi kiemelte az imádkozás fontosságát, ami már oly sok éven keresztül átsegítette őt és a közeli hozzátartozóit egy-egy nehezebb ponton.

Schobert Norbert Istenhez fohászkodik, hogy átvegye Rubint Réka szenvedéseit

Schobert Norberték Istenhez fordulnak segítségért

A fitneszguru egy érzelmes Instagram bejegyzésben jegyezte meg, hogy öt éve minden évben visszatérnek ugyanabba a templomba Pünkösd alkalmával, hogy imádkozzanak Istenhez. Megemlítette, hogy már több alkalommal kérték Isten segítségét egy-egy barát rákos megbetegedésének gyógyulásában. „5 éve a legjobb Barátom volt végső stádiumú hasnyálmirigy rákban. Megtagadta a műtétet. Ma is itt van velünk. 3 éve Rózsát akarták hasnyálmirigy rákkal operálni, megtagadta. A diagnózis téves volt. Itt van velünk.” - írja bejegyzésében, majd hozzá tette, hogy már négy éve kéri a Jóistent, hogy segítsen feleségén.

4 éve kérem a Jóistent, engedje meg, hogy cseréljek Rékával. Itt van velem és szebb, fiatalabb, mint valaha. Nem kértem most sem sokat, csak 20 nyugodt, boldog évet egészségben

- tette hozzá. Norbi úgy véli, hogy nem elég a sport és az életmód, számukra a legfontosabb a szerencse és a Jóisten áldása.

A Schobert család nehéz időszakot tudhat a háta mögött, ugyanis Rubint Réka már egy jó ideje rákos megbetegedéssel küzd, de hősiesen állja a rábízott próbákat. A betegség ellenére is rendszeresen edz, és tart órákat, miközben minden egyes nap szembe néz a rákos betegségével.