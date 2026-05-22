RETRO RÁDIÓ

Schobert Norbert: „4 éve kérem a Jóistent, engedje meg, hogy cseréljek Rékával”

Rubint Réka rákos betegséggel küzd. Schobert Norbert pedig Isten segítségét kéri, hogy átvegye felesége szenvedését.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.22. 19:45
Schobert Norbert imádkozik Rubint Réka

Schobert Norbert kitart a betegeskedő Rubint Réka mellett, akivel most egy közös képet is megosztott az Instagramon. Norbi kiemelte az imádkozás fontosságát, ami már oly sok éven keresztül átsegítette őt és a közeli hozzátartozóit egy-egy nehezebb ponton.

Schobert Norbert Istenhez fohászkodik, hogy átvegye Rubint Réka szenvedéseit
Schobert Norbert Istenhez fohászkodik, hogy átvegye Rubint Réka szenvedéseit
Fotó: Tumbász Hédi

Schobert Norberték Istenhez fordulnak segítségért

A fitneszguru egy érzelmes Instagram bejegyzésben jegyezte meg,  hogy öt éve minden évben visszatérnek ugyanabba a templomba Pünkösd alkalmával, hogy imádkozzanak Istenhez. Megemlítette, hogy már több alkalommal kérték Isten segítségét egy-egy barát rákos megbetegedésének gyógyulásában. „5 éve a legjobb Barátom volt végső stádiumú hasnyálmirigy rákban. Megtagadta a műtétet. Ma is itt van velünk. 3 éve Rózsát akarták hasnyálmirigy rákkal operálni, megtagadta. A diagnózis téves volt. Itt van velünk.” - írja bejegyzésében, majd hozzá tette, hogy már négy éve kéri a Jóistent, hogy segítsen feleségén. 

4 éve kérem a Jóistent, engedje meg, hogy cseréljek Rékával. Itt van velem és szebb, fiatalabb, mint valaha. Nem kértem most sem sokat, csak 20 nyugodt, boldog évet egészségben

 - tette hozzá. Norbi úgy véli, hogy nem elég a sport és az életmód, számukra a legfontosabb a szerencse és a Jóisten áldása.

A Schobert család nehéz időszakot tudhat a háta mögött, ugyanis Rubint Réka már egy jó ideje rákos megbetegedéssel küzd, de hősiesen állja a rábízott próbákat. A betegség ellenére is rendszeresen edz, és tart órákat, miközben minden egyes nap szembe néz a rákos betegségével.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu