Noszály Sándor: Cél nélkül az idő elpazarlódik

Tapasztalattal telve osztja meg gondolatait. Noszály Sándor maga is átment a legnehezebb dolgokon, amikor be kellett vallania: segítségre van szüksége. Most már másoknak ad tanácsot arról, hogyan érdemes kezelni a szorongást és hogyan lehet megküzdeni vele a mindennapokban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.22. 17:30
Noszály Sándor előszeretettel osztja meg gondolatait az elmúlt időszakban közösségi oldalán. Az egykori kiváló teniszező rengeteg mély, tapasztalattól dús tanácsot ad követőinek, a depresszióról és a mentális betegségekről. Szerinte érdemes követni pár dolgot ahhoz, hogy megtartsuk mentális egészségünket.

Noszály Sándor: könnyebb elterelni a figyelmedet, mint szembenézni a kérdéssel: „Mit csináljak valójában az életemmel?”

Noszály saját tapasztalatából meríti legmélyebb gondolatait, követői pedig naponta figyelik azokat a tanácsokat, amikből csak tanulni lehet.

Cél nélkül az idő elpazarlódik. A napok értelem nélkül telnek el. Aktívnak érzed magad, de nem haladsz előre.

– írja a bejegyzésben Noszály.

De abban a pillanatban, amikor az ember megtalálja a célját, minden megváltozik. Fókuszálttá válik. Fegyelmezetté válik. Nem vesztegeti az időt olyan dolgokra, amelyek nem adnak hozzáadott értéket.

Majd hozzátette:

"Céltalan ember az élvezeteket kergeti… de egy céltudatos ember olyan életet teremt, amelytől nem kell menekülnie".

 

