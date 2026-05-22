Noszály Sándor: Cél nélkül az idő elpazarlódik
Tapasztalattal telve osztja meg gondolatait. Noszály Sándor maga is átment a legnehezebb dolgokon, amikor be kellett vallania: segítségre van szüksége. Most már másoknak ad tanácsot arról, hogyan érdemes kezelni a szorongást és hogyan lehet megküzdeni vele a mindennapokban.
Noszály Sándor előszeretettel osztja meg gondolatait az elmúlt időszakban közösségi oldalán. Az egykori kiváló teniszező rengeteg mély, tapasztalattól dús tanácsot ad követőinek, a depresszióról és a mentális betegségekről. Szerinte érdemes követni pár dolgot ahhoz, hogy megtartsuk mentális egészségünket.
Noszály Sándor: könnyebb elterelni a figyelmedet, mint szembenézni a kérdéssel: „Mit csináljak valójában az életemmel?”
Noszály saját tapasztalatából meríti legmélyebb gondolatait, követői pedig naponta figyelik azokat a tanácsokat, amikből csak tanulni lehet.
Cél nélkül az idő elpazarlódik. A napok értelem nélkül telnek el. Aktívnak érzed magad, de nem haladsz előre.
– írja a bejegyzésben Noszály.
De abban a pillanatban, amikor az ember megtalálja a célját, minden megváltozik. Fókuszálttá válik. Fegyelmezetté válik. Nem vesztegeti az időt olyan dolgokra, amelyek nem adnak hozzáadott értéket.
Majd hozzátette:
"Céltalan ember az élvezeteket kergeti… de egy céltudatos ember olyan életet teremt, amelytől nem kell menekülnie".
