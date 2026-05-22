Noszály Sándor előszeretettel osztja meg gondolatait az elmúlt időszakban közösségi oldalán. Az egykori kiváló teniszező rengeteg mély, tapasztalattól dús tanácsot ad követőinek, a depresszióról és a mentális betegségekről. Szerinte érdemes követni pár dolgot ahhoz, hogy megtartsuk mentális egészségünket.

Noszály Sándor: Cél nélkül az idő elpazarlódik

Noszály Sándor: könnyebb elterelni a figyelmedet, mint szembenézni a kérdéssel: „Mit csináljak valójában az életemmel?”

Noszály saját tapasztalatából meríti legmélyebb gondolatait, követői pedig naponta figyelik azokat a tanácsokat, amikből csak tanulni lehet.

Cél nélkül az idő elpazarlódik. A napok értelem nélkül telnek el. Aktívnak érzed magad, de nem haladsz előre.

– írja a bejegyzésben Noszály.

De abban a pillanatban, amikor az ember megtalálja a célját, minden megváltozik. Fókuszálttá válik. Fegyelmezetté válik. Nem vesztegeti az időt olyan dolgokra, amelyek nem adnak hozzáadott értéket.

"Céltalan ember az élvezeteket kergeti… de egy céltudatos ember olyan életet teremt, amelytől nem kell menekülnie".