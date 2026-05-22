Drámai fordulat: Scherer Péter külföldön hunyt el
Scherer Péter nagyon rossz állapotban volt az utóbbi hónapokban. Spanyolországba utazott feleségével, hogy erőre kapjon az előadásaihoz, de haza már nem tudott jönni.
A Blikk úgy értesült, hogy Scherer Péter Spanyolországba utazott feleségével, Viktóriával, és ott hunyta el örökké szemét.
„Hétfőn azt írta délben, ha hazajön Spanyolországból, beszéljünk…” – írta Scherer Péter halála napján, május 19-én kedden a közösségi oldalán Porkoláb Gyöngyi írónő. Azonban erre a hazaútra már nem kerülhetett sor. Annyi vigasz azért adódik, hogy Péter legalább azzal a nővel tölthette utolsó napjait, akivel jóban rosszban együtt voltak immár 30 éven át.
Nagyon szeretett utazni, kiszakadni a mindennapokból. Általában úgy szervezte a munkáit, a színházi előadásait, hogy tömbösítve legyenek, szerette, ha volt egy kis ideje elutazni valahova, eltűnni egy kicsit a világ elől és minőségi időt tölteni a szeretteivel
- árulta el Péter egyik kollégája a Blikknek, majd hozzátette:
Talán azért is vállalt el olyan dolgokat, amelyet korábban nem, mert tudta, hogy az élete véges, és sajnos nem lesz olyan hosszú, mint azt szerette volna. Így akart még megélni sok mindent, olyan időt tölteni el a szeretteivel, amelyre ők mindig is emlékezni fognak
