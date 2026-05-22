Drámai fordulat: Scherer Péter külföldön hunyt el

A Blikk úgy értesült, hogy Scherer Péter Spanyolországba utazott feleségével, Viktóriával, és ott hunyta el örökké szemét.

Scherer Péter Spanyolországban hunyt el. Fotó: Fülöp Ildikó / MW archív

„Hétfőn azt írta délben, ha hazajön Spanyolországból, beszéljünk…” – írta Scherer Péter halála napján, május 19-én kedden a közösségi oldalán Porkoláb Gyöngyi írónő. Azonban erre a hazaútra már nem kerülhetett sor. Annyi vigasz azért adódik, hogy Péter legalább azzal a nővel tölthette utolsó napjait, akivel jóban rosszban együtt voltak immár 30 éven át.

Nagyon szeretett utazni, kiszakadni a mindennapokból. Általában úgy szervezte a munkáit, a színházi előadásait, hogy tömbösítve legyenek, szerette, ha volt egy kis ideje elutazni valahova, eltűnni egy kicsit a világ elől és minőségi időt tölteni a szeretteivel

- árulta el Péter egyik kollégája a Blikknek, majd hozzátette: