Komoly veszélyt és bélelzáródást okozhat az interjeten terjedő chia mag őrület: megszólalt a szakértő

A chia mag mostanában egyre nagyobb népszerűségre tesz szert, és gyakran emlegetik az egyik leghasznosabb szuper élelmiszerként. Bár fogyasztása valóban egészséges, a szakértők mindenkit óva intenek a legújabb chia mag kihívástól.

Chia mag őrület terjed az interneten: a szakértő szerint komoly veszélyt rejt

Komoly kockázatokra hívja fel a figyelmet a szakértő a chia mag őrület kapcsán

Ezek a pici magok tele vannak rostokkal, fehérjékkel, omega-3 zsírsavakkal, antioxidánsokkal, valamint különféle vitaminokkal és ásványi anyagokkal, ami azt jelenti, hogy rengeteg olyan tápanyagot tartalmaznak, amire a szervezetünknek szüksége van. A kutatók emellett azt is megállapították, hogy ezek a magok tökéletesek arra, hogy beépítsünk olyan tápanyagokat, amelyekből sokan nem fogyasztanak eleget, és segíthetnek az agy kémiai folyamataiban is oly módon, hogy elkerülhető legyen a túlevés.

Azonban egyre elterjedtebbé válik egy olyan kihívás, ami során akár egy hónapon keresztül minden nap megisznak egy pohár vizet, két evőkanál chia maggal. Az egészségügyi szakértők ezt veszélyesnek tartják, mivel bár egy ilyen keveréknek elvileg jót kellene tennie az egészségnek, éppen ellenkező hatást válthat ki.

Bár a szuper élelmiszer rajongói úgy vélik, hogy a „chia mag kihívás” segítségével jelentős súlycsökkenést lehet elérni, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy túl nagy mennyiség fogyasztása túl rövid idő alatt valójában elzáródásokat okozhat a szervezetben.

Rob Hobson, táplálkozási szakértő elmondta, hogy ha hirtelen nagy mennyiségű chia magot veszünk fel az étrendbe, az puffadást, szélgörcsöt vagy emésztési panaszokat okozhat, különösen az IBS-ben szenvedők vagy az érzékeny emésztésűek esetében.

De az igazi veszély abból fakad, hogy a magok képesek felszívni a környezetükben lévő nedvességet, valójában a saját súlyuk 12-szeresét, ami azt jelenti, hogy gyorsan megduzzadnak, és fulladásveszélyt jelentenek. Ezáltal akár elzáródást okozhatnak az emésztőrendszerben, főleg ha szárazon fogyasztjuk őket és utána vízzel öblítünk.

Először tedd őket vízbe, és csak utána fogyaszd el őket!, hangzik a tanács.