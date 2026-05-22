Tragikus péntek: Árokba hajtott és meghalt egy autós az M5-ösön

A helyszínen életét vesztette egy férfi, aki autójával árokba hajtott péntek délután az M5-ös autópályán Inárcs térségében az MTI információi szerint.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt írta, hogy letért az útról és árokba hajtott egy autó péntek délután az M5-ös sztrádán, Inárcs térségében. A járműben csak annak vezetője utazott. A vezetőt a tűzoltók emelték ki az összeroncsolódott járműből.