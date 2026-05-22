Budapest hamarosan átalakul egy nagy játszótérré - bőséges a programkínálat gyereknapra
Gyermeknapon mindig megtelik színnel és játékkal a főváros. Idén több helyen is készülnek izgalmas programokkal. Korosztálytól függetlenül felejthetetlen szórakozás várható gyermeknapon, mutatjuk a legizgalmasabb programokat!
Május utolsó hétvégéjén a gyerekeket ünnepeljük, Budapest pedig rengeteg ingyenes családi programot kínál a látogatóknak. A gyereknapi kavalkád remek lehetőség arra, hogy szülők és gyerekek közösen kikapcsolódva a szabadban pihenjenek és feltöltődjenek. Minden évben népszerűek ezek a programok és minden korosztály megtalálhatja azt, ami igazán érdekli. Íme néhány izgalmas, ingyenes gyermeknapi program Budapesten!
Városligeti Gyermeknap
Idén is a legnagyobb ingyenes eseménnyel a Városliget készül a gyermekek és családok számára. A programok között lesznek zenés előadások, színpadi játékok, kézműves foglalkozások, de a sportolni vágyók is kipróbálhatják magukat. Május 31-én egész nap várnak minden érdeklődőt bármely korosztályból, hisz a szórakoztató programok között mindenki megtalálja a kikapcsolódás legjobb módját. Az elmúlt években nagyon népszerű volt az esemény, idén viszont a közeledő Bajnokok Ligája döntő miatt csak vasárnap várják a gyerekeket és szülőket, mert szombaton a szurkolóké lesz a Városliget.
Gyermeknap a Gyermekvasúton
A hűvösvölgyi állomáson május 31-én, vasárnap egészen 17 óráig színes, interaktív programokkal készülnek a családoknak. A gyerekeket ugrálóvár, akadálypálya, alkotóház, arcfestés, lufihajtogatás és vásári játékok várják. A vasútrajongók számára pedig retro busszal, egyenruhákkal készülnek, de akár egy igazi mentőautóba is belenézhetnek. Az állomáson felállítanak egy színpadot, ahol egész nap szórakoztató műsorok váltják majd egymást. A kisvasút a megszokott rendben fog közlekedni, de akik csak egy rövid utazáson szeretnének részt venni, azoknak sűrített menetrenddel készülnek Hűvösvölgy és Szépjuhászné között.
Gyerekprogramok a BKV nyílt napján
Az óbudai buszgarázs május 30-án fogadja nyílt napján az érdeklődőket, ahol rengeteg izgalmas programmal készülnek. A garázsban lévő régi és modern buszokat tudják a látogatók majd megtekinteni, valamint járművezető-szimulátort is kipróbálhatnak. Emellett még közlekedésbiztonsági foglalkozásokkal, ugrálóvárral és kézműves sarokkal készülnek kicsik és nagyok szórakoztatására.
Kinyitják a kapuikat a tűzoltólaktanyák
Május 31-én vasárnap megtekinthetőek lesznek ismét a tűzoltólaktanyák, ahogy azt az elmúlt években is lehetővé tették gyereknap alkalmából. A „nyitott szertárkapuk” esemény célja, hogy a gyerekek is megismerjék, milyenek a tűzoltók mindennapjai. Országosan 150 hivatásos laktanya, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltó egyesület várja az érdeklődőket, valamint a fővárosi Katasztrófavédelem Központi Múzeuma és más tematikus múzeumok is készülnek a nagy napra.
