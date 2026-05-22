Budapest hamarosan átalakul egy nagy játszótérré - bőséges a programkínálat gyereknapra

Május utolsó hétvégéjén a gyerekeket ünnepeljük, Budapest pedig rengeteg ingyenes családi programot kínál a látogatóknak. A gyereknapi kavalkád remek lehetőség arra, hogy szülők és gyerekek közösen kikapcsolódva a szabadban pihenjenek és feltöltődjenek. Minden évben népszerűek ezek a programok és minden korosztály megtalálhatja azt, ami igazán érdekli. Íme néhány izgalmas, ingyenes gyermeknapi program Budapesten!

A gyermeknapon kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat

Városligeti Gyermeknap

Idén is a legnagyobb ingyenes eseménnyel a Városliget készül a gyermekek és családok számára. A programok között lesznek zenés előadások, színpadi játékok, kézműves foglalkozások, de a sportolni vágyók is kipróbálhatják magukat. Május 31-én egész nap várnak minden érdeklődőt bármely korosztályból, hisz a szórakoztató programok között mindenki megtalálja a kikapcsolódás legjobb módját. Az elmúlt években nagyon népszerű volt az esemény, idén viszont a közeledő Bajnokok Ligája döntő miatt csak vasárnap várják a gyerekeket és szülőket, mert szombaton a szurkolóké lesz a Városliget.

Gyermeknap a Gyermekvasúton

A hűvösvölgyi állomáson május 31-én, vasárnap egészen 17 óráig színes, interaktív programokkal készülnek a családoknak. A gyerekeket ugrálóvár, akadálypálya, alkotóház, arcfestés, lufihajtogatás és vásári játékok várják. A vasútrajongók számára pedig retro busszal, egyenruhákkal készülnek, de akár egy igazi mentőautóba is belenézhetnek. Az állomáson felállítanak egy színpadot, ahol egész nap szórakoztató műsorok váltják majd egymást. A kisvasút a megszokott rendben fog közlekedni, de akik csak egy rövid utazáson szeretnének részt venni, azoknak sűrített menetrenddel készülnek Hűvösvölgy és Szépjuhászné között.

Gyerekprogramok a BKV nyílt napján

Az óbudai buszgarázs május 30-án fogadja nyílt napján az érdeklődőket, ahol rengeteg izgalmas programmal készülnek. A garázsban lévő régi és modern buszokat tudják a látogatók majd megtekinteni, valamint járművezető-szimulátort is kipróbálhatnak. Emellett még közlekedésbiztonsági foglalkozásokkal, ugrálóvárral és kézműves sarokkal készülnek kicsik és nagyok szórakoztatására.