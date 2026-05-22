Védett madár miatt került bajba Varga Viktor?

Varga Viktor az utóbbi időben egyre több madaras tartalmat tett közzé oldalán. A videókon jól látszik, hogy mindennapjait is egy madarrál osztja meg, aki még akor is az énekes fején ül, amikor az éppen fogat mos.

Varga Viktor ezúttal a Duna-Ipoly Nemzeti Park őreinek ellenszenvét vívta ki

Varga Viktoron egy védett madarat keresnek

Varga Viktornak meggyűlt a baja a Duna-Ipoly Nemzeti Park őreivel. Az énekes az utóbbi időben meglehetősen furcsa videókat oszt meg az Instagramon, köztük olyat is, amelyben fedetlen fenékkel fekszik egy sátorban található ágyon, fején és hátán pedig egy küllő mászkál. Mint kiderült, az első feltöltést letiltotta a Meta rendszere, ugyanis az énekes nem cenzúrázta ki a hátsófelét, és sokakat zavart a látvány. Viktor ezután ismét feltöltötte a videót, ezúttal odafigyelve arra, hogy a hátsó fele ne legyen teljesen látható és mint mondja, nem is az lett volna a lényeg, hanem a madár, ami szabad akaratából repkedett az énekes hátára.

Nem tudta átadni az állatot

Úgy tűnik, hogy a sátorba berepülő madár híre eljutott a Duna-Ipoly Nemzeti Park őreihez is, akik a minap azzal a kéréssel érkeztek meg az énekeshez, hogy adja át számukra a védett állatot. A probléma pedig az volt, hogy Viktor nem tudta átadni - mert már nem is volt a sátorban.

Ma reggel a Duna-Ipoly Nemzeti Park éber őrei egy jeep ébresztettek, jeeppel jöttek hozzám, hogy azon nyomban agyam ki a zöld küllőmet, mert hogy fokozottan védett faj, és hogy nem tarthatok itthon ilyet, és hogy került hozzám.

– ismertette a videó elején a helyzetet Viktor, majd hozzátette, hogy nem tudja kiadni a madarat, ugyanis nem tartja fogva az állatot, szabadon él. - „Jön-megy, magától, amikor akar, elmegy vadászni, elmegy repkedni.” – tette hozzá, majd megjegyezte, hogy nem is látta már több órája a madarat.

Az őrök mielőtt magára hagyták az énekest a biztonság kedvéért még átnézték a területet, a madarat viszont nem találták.