Végre előkerült az Exatlon sztárjának párja: kiderült, szakított-e Halász Jázminnal

Vasárnap este véget ért az Exatlon Hungary 2026-os évada, ahol végül a Kihívók két versenyzője, Szabó Réka és Koplányi Gábor győzedelmeskedett. Így a műsor végeztével természetesen minden résztvevő hazatért a Dominikai Köztársaságból, és igyekeznek visszarázódni a mindennapi életbe. A rajongók azonban minden lépésüket árgus szemekkel figyelik, különösen, ha Halász Jázmin és Valkusz Máté párosáról van szó, akiknél többször is felröppent a pletyka, hogy talán szerelem szövődik közöttük. A fiatalok azonban mindketten párkapcsolatban élnek, legalábbis eddigi információink szerint, de Halász Jázmin párja például a reptérre sem ment ki elé. Most kiderült, mi ennek az oka, és hogy együtt vannak-e még!

Az Exatlon versenyzőinek szerelméért nagyon sokan szurkoltak, de a két sportoló rácáfolt a pletykákra

A Bajnokok Valkusz Mátéja még csak alig néhány napja érkezett haza, hiszen ő lett az Exatlon 2026-os évadának második helyezett férfi versenyzője, így valószínűleg igyekszik kipihenni magát, és kiélvezi, hogy újra láthatja szeretteit. Halász Jázmin viszont már hetek óta itthon van, sőt, hazaérkezését azonnal meg is ünnepelte egy olasz úttal, ahova nővére, Halász Vivien és Kővári Viktor kísérték el. A karatézót egyébként a reptéren is a házaspár várta, de szerelmének nyoma sem volt, egészen mostanáig.

Az Exatlon Halász Jázminja nem mindennapi párt talált

A sportoló saját Instagram-oldalán osztott meg egy fotót, amiből végre kiderül, ki az a titokzatos pasi, aki elrabolta a szívét. A jóképű férfi nem más, mint Mihai Mosoianu, egy román származású karatézó, aki Jázminhoz és Vivihez, illetve Valkusz Mátéhoz és Milánhoz hasonlóan a testvérével együtt űzi ezt a sportágat, igaz, utóbbiak esetében a Valmar rappere már csak hobbiból teniszezik.

Így a szerelmesek valószínűleg a sporton keresztül ismerkedhettek meg, de mivel különböző országba szólítja őket a karrierjük, ezért, ahogy Halász Jázmin Instagram-oldaláról kiderül, egyelőre távkapcsolatban élnek. Valószínűleg éppen ez az oka annak is, hogy Mihai kedvese érkezésekor sem tudott jelen lenni. De most már végre együtt vannak, és az olimpikon boldogabb nem is lehetne.

A legnagyobb támogatóm! Hálás vagyok érted szerelmem!

– írta angolul a mosolygós fotóhoz az Exatlon 5. évadának sztárja. Ezek után pedig remélhetőleg a rajongók kétségei is eloszlottak afelől, hogy Valkusz Máté és Halász Jázmin összejöttek-e.