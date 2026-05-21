Fel sem ismered a '90-es évek legnagyobb magyar sztárjait! Döbbenetes, mennyit változtak az egykori bálványok – fotók
Mintha csak tegnap lett volna, hogy a tinimagazinok posztereiről mosolyogtak ránk! Nem hiszed el, hogy néznek ki ma a '90-es évek sztárjai!
Igazi stílusikonok és slágergyárosok: a '90-es évek hazai kedvencei egy egész korszak hangulatát alapozták meg. Nincs olyan harmincas vagy negyvenes ma Magyarországon, aki ne tombolta volna át az éjszakát az Ámokfutók vagy a Shygys zenéire, és ne akart volna pont úgy kinézni, mint az UFO tagjai a legnépszerűbb klipjeikben. A teljes galéria megtekinthető a cikk végén!
Kozso és az Ámokfutók: a '90-es évek ikonjai
A Szomorú szamuráj és a Meghalok egy csókodért korszakában Kozso igazi popsztárnak számított: hosszú haj, nagy dumák, romantikus slágerek és állandó tévészereplések. Később azonban egyre furcsább történetekkel került címlapra – energiákról, látomásokról és spirituális élményekről beszélt, sokan pedig a magyar bulvár egyik legnagyobb mémfigurájának tartották. Bár ma már messze nincs akkora reflektorfényben, Kozso neve még mindig egyet jelent a 90-es évek kaotikus magyar celebvilágával. Az Ámokfutók slágerei pedig retróbulikon ma is garantáltan megszólalnak – írta meg korábban a Bors.
Shygys
A Shygys 1997-ben alakult meg Kozso menedzselésével, a tagjai pedig azonnal a tinilányok kedvencei lettek. Nemcsak hazánkban arattak hihetetlen sikert, de a banda zenéit szerte a világon ismerték és szerették. Eljutottak Olaszországba, New Yorkba és Londonba is! A népszerű fiúbanda első kislemeze a Hello volt, ami akkora sikert aratott, hogy a mai napig kívülről fújják dalszövegét a rajongók. Éppen ezért a zenekar nemrég összeállt, hogy újra leforgassák az ikonikus dal videóklipjét, melyben olyan ismert sztárok is közreműködtek, mint a Barátok közt sorozatból jól ismert Berényi Miklós, azaz Szőke Zoltán, vagy Baby Gabi.
Splash
Az együttest a fülbemászó slágerek, pörgős ritmusok és nonstop rádiós lejátszások jellemezték. Később azonban, a kétezres évek közepére a formáció csendben háttérbe szorult, majd végleg leálltak a fellépésekkel. Bár a duó feloszlott, az énekesnő, Sári Évi nem tűnt el teljesen: musicalszínésznőként és dögös bombázóként a mai napig szerepel. A Splash ma már nem aktív, a nevük egyet jelent a 90-es évek végi balatoni diszkóhangulattal, dalaik pedig a retróbulik kihagyhatatlan kellékei.
Fresh
A Félig ördög, félig angyal korszakában a Fresh az ország első számú szexi lánycsapatának számított: dögös koreográfiák, merész fellépőruhák, fülbemászó popslágerek és nonstop tinimagazin-szereplések követték őket. Később azonban, a tagcserék után a formáció klasszikus duóvá alakult, majd a kétezres évek végére csendben háttérbe szorult a zenei piacon. Bár a csapat felett elszállt az idő, a két legmeghatározóbb tag nem tűnt el teljesen: Fresh Andi és Viki sorsa azonban teljesen különvált. Miközben Viki úgy döntött, hogy teljesen visszavonul a rivaldafényből és civil életet kezd, addig Andi a mai napig rendszeres szereplője a hazai sztárvilágnak és tévéműsoroknak.
Venus
A kétezres évek elején a zenekar sikerei csúcsán a formáció váratlanul feloszlott, az énekesnő, Varga Zsuzsa pedig háttérbe szorult a médiában. Bár sokáig keveset lehetett hallani róla, Zsuzsa soha nem fordított teljesen hátat a művészetnek. Az elmúlt években izgalmas, alternatív zenei projektekkel tért vissza, sőt, A Dal színpadán is újra bizonyította tehetségét.
Betty Love
Az Olyan mint a méz és a Repülj tovább korszakában Betty Love (Boros Bernadett) a hazai popzene abszolút diszkókirálynőjének számított: angyali hang, ufós ezüstruhák, hatalmas szólósikerek és nonstop fellépések jellemezték. Később azonban, a kétezres évek közepén az énekesnő tudatosan a háttérbe vonult, és a családjának, valamint a civil életének szentelte a mindennapjait. Bár ma már ritkán szerepel a magazinok címlapján, a zenélést nem hagyta abba teljesen, és a mai napig fellép retrófesztiválokon.
UFO
A Napolaj és a Szerelemdoktor korszakában az UFO a balatoni diszkók abszolút császára volt a pimasz slágereivel. Később a formáció kifulladt, a frontember, Dr. Love pedig a zenei sikerek helyett súlyos bírósági ügyeivel és bűnügyi híreivel szerepelt a címlapokon. Bár a csapat a hazai bulvár legmélyebb bugyrait is megjárta, nevük ma is egyet jelent a hamisítatlan 90-es évekbeli retró életérzéssel, és dalaikra ma is ezrek tombolnak a fesztiválokon.
Hírlevél-feliratkozás
