Fel sem ismered a '90-es évek legnagyobb magyar sztárjait! Döbbenetes, mennyit változtak az egykori bálványok – fotók

Igazi stílusikonok és slágergyárosok: a '90-es évek hazai kedvencei egy egész korszak hangulatát alapozták meg. Nincs olyan harmincas vagy negyvenes ma Magyarországon, aki ne tombolta volna át az éjszakát az Ámokfutók vagy a Shygys zenéire, és ne akart volna pont úgy kinézni, mint az UFO tagjai a legnépszerűbb klipjeikben. A teljes galéria megtekinthető a cikk végén!

A 90-es évek sztárjai sokat változtak, bár Kozso elmaradhatatlan tincse sosem hiányozhatott (Fotó: MW)

Kozso és az Ámokfutók: a '90-es évek ikonjai

A Szomorú szamuráj és a Meghalok egy csókodért korszakában Kozso igazi popsztárnak számított: hosszú haj, nagy dumák, romantikus slágerek és állandó tévészereplések. Később azonban egyre furcsább történetekkel került címlapra – energiákról, látomásokról és spirituális élményekről beszélt, sokan pedig a magyar bulvár egyik legnagyobb mémfigurájának tartották. Bár ma már messze nincs akkora reflektorfényben, Kozso neve még mindig egyet jelent a 90-es évek kaotikus magyar celebvilágával. Az Ámokfutók slágerei pedig retróbulikon ma is garantáltan megszólalnak – írta meg korábban a Bors.

Shygys

A Shygys 1997-ben alakult meg Kozso menedzselésével, a tagjai pedig azonnal a tinilányok kedvencei lettek. Nemcsak hazánkban arattak hihetetlen sikert, de a banda zenéit szerte a világon ismerték és szerették. Eljutottak Olaszországba, New Yorkba és Londonba is! A népszerű fiúbanda első kislemeze a Hello volt, ami akkora sikert aratott, hogy a mai napig kívülről fújják dalszövegét a rajongók. Éppen ezért a zenekar nemrég összeállt, hogy újra leforgassák az ikonikus dal videóklipjét, melyben olyan ismert sztárok is közreműködtek, mint a Barátok közt sorozatból jól ismert Berényi Miklós, azaz Szőke Zoltán, vagy Baby Gabi.

Splash

Az együttest a fülbemászó slágerek, pörgős ritmusok és nonstop rádiós lejátszások jellemezték. Később azonban, a kétezres évek közepére a formáció csendben háttérbe szorult, majd végleg leálltak a fellépésekkel. Bár a duó feloszlott, az énekesnő, Sári Évi nem tűnt el teljesen: musicalszínésznőként és dögös bombázóként a mai napig szerepel. A Splash ma már nem aktív, a nevük egyet jelent a 90-es évek végi balatoni diszkóhangulattal, dalaik pedig a retróbulik kihagyhatatlan kellékei.