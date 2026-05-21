A 11 éves eltűnt fiú direkt nem ment haza 6 éven keresztül – most elárulja, miért

Alex Batty, a fiú, aki 2017-ben a spanyolországi családi nyaralás közben eltűnt, majd hat évvel később élve megtalálták, elmagyarázta, miért nem ment haza hamarabb. Alex 11 éves volt, amikor édesanyjával, Melanie-val és nagyapjával, Daviddel nyaralt egy héten át, azonban a család nem a tervezett időpontban érkezett haza.

Az eltűnt fiú önként ment el anyjától

Hat évvel később, 2023-ban egy futár, Fabien Accidini hajnali 3 órakor éppen a Francia Pireneusokon vezetett, és a zuhogó eső és a koromsötét éjszaka ellenére meglátott egy tinédzsert, aki gördeszkával sétált az úton. Alex volt az. Kiderült, hogy a most 17 éves Alexnek a Zack Edwards nevet adta édesanyja, miközben Spanyolországba, Marokkóba és Franciaországban vonszolták őt. Eközben a fiú rájött, hogy ő nem akarja ezt az életet élni.

„Állandó költözés. Nincsenek barátok, nincs társasági élet. Munka, munka, munka, és semmi tanulás. Ilyen életet képzeltem el, ha anyámmal maradnék” – magyarázta Alex, miközben azt tervezte, hogy búcsúlevelet hagy neki, majd elindul Toulouse felé, hogy négy napon és éjszakán át gyalogoljon.

Röviddel azután, hogy visszatért az Egyesült Királyságba, az ITV-nek beszélt arról, hogy miért nem próbált meg hamarabb hazajutni, elmagyarázva, hogy nem akarta bajba sodorni anyját és nagyapját. Azt mondta: „Ezért nem jöttem haza hamarabb. Csak amiatt aggódtam, hogy bezárják őket.”

„Sok lakókocsiban és sok házban szálltunk meg, mindig a hegyekben, órákra bármilyen falutól vagy várostól.”

Egy nap csak arra gondoltam, hogy oké, ezt már nem bírom tovább. Tudtam, hogy minden a helyén van ahhoz, hogy lelépjek.

2018-ban üzenetet küldött a nagymamájának, akihez az Egyesült Királyságba való visszatérése után költözött be, amelyben azt írta, hogy boldogabb az anyjával és a nagyapjával, de amikor megtalálták, egy másik üzenetet is küldött neki, amelyben ez állt: „Szeretlek, haza akarok jönni.” A francia bűnüldöző szervek szerint Alex távozásának egyik oka az volt, hogy attól tartott, anyja megpróbál Finnországba költözni.