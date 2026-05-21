Marco Rossi túl tiszteletlen? Válogatott játékos beszélt a kapitányról

A 2018-as kinevezése óta aligha érhette komoly kritika Marco Rossi munkáját a magyar válogatott élén. Két Európa-bajnoki szereplés, több emlékezetes Nemzetek Ligája-mérkőzés, valamint egy rég nem látott egységes csapat kialakítása fűződik a nevéhez. Most azonban egyre sűrűsödnek a viharfelhők a válogatott körül.

Nikitscher Tamás nem nézte jó szemmel Marco Rossi kijelentését

Rossi sosem tartozott a konfliktuskerülő edzők közé: rendszeresen fogalmazott meg élesebb kritikákat újságírókkal és szurkolókkal szemben, de előfordult az is, hogy az NB I edzőinek, sőt Arne Slotnak, a Liverpool vezetőedzőjének is üzent.

Ezúttal azonban Nikitscher Tamásnak szólt oda keményebben.

Rosszul gondoltátok, hogy alapember lehet. Játszott nálunk néhány Nemzetek Ligája-meccsen, de a hatos, nyolcas poszton a magyar bajnokságban is vannak jobbak nála

– mondta Rossi a középpályás kihagyása kapcsán.

A portugál Rio Ave futballistája ezt nehezményezte, viszont nem a kihagyás, hanem a kapitány stílusa miatt. Mint mondta, elfogadja, ha a kapitány más típusú játékosokban gondolkodik, de nem tudta hová tenni a róla mondott véleményt. Úgy fogalmazott: mindig tisztelettel beszélt Rossiról, ezért ezt a fajta tiszteletet ő is elvárná.

Sallói szerint Marco Rossi túlzásba esett

A történet kapcsán Sallói István korábbi válogatott futballista mondott véleményt az Origónak.

Ha nyílt kritikát fogalmaz meg az egyik fél, akkor ezt megteheti a másik fél is. Bár itt még a kritika szó is erős, inkább csak Nikitscher lepődött meg azon, ahogy Rossi reagált az ő nem behívására. A kapitány természetesen azt hív be, akit akar, de megbántani egy játékost teljesen felesleges. A kapitány diplomatikusabban is megfogalmazhatta volna a véleményét, de Nikitscher nem kritizált, inkább értetlen volt, de miért ne mondhatná el a játékos is a véleményét egy ilyen szituációban?

– kezdte Sallói, majd tanácsként hozzátette:

Ha a kapitány úgy dönt, hogy őszinte véleményt mond a játékosokról, hasonlítgatja egyiket a másikhoz vagy a ligákat, akkor előfordulhat, hogy erre lesznek válaszok. Ezt el kell fogadni sértődés nélkül, vagy diplomatikusabban kell fogalmazni, és akkor mindenki azt gondolja majd, hogy minden szép és jó.

A 13-szoros válogatott Sallói egy másik hiányosságra is felhívta a figyelmet az olasz szakemberrel kapcsolatban. Szerinte Marco Rossi úgy alkot véleményt az amerikai bajnokságról, az MLS-ről és az ott szereplő magyar játékosokról – köztük fiáról, Sallói Dánielről –, hogy személyesen sosem győződött meg a bajnokság színvonaláról, vagy a futballisták teljesítményéről a saját közegükben.

