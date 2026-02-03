RETRO RÁDIÓ

Marco Rossi elfeledett felfedezettje borzalmas időszakon van túl

Nagy tervei vannak a kilencszeres magyar válogatott labdarúgónak. Nikitscher Tamás Portugáliában írna sikersztorit.

Szerző: HWK
Létrehozva: 2026.02.03. 11:30
nikitscher tamás válogatott marco rossi valladolid rio ave

Nikitscher Tamás szeretné magát beverekedni a portugál bajnokságban szereplő Rio Ave kezdőcsapatába. Marco Rossi szövetségi kapitány felfedezettje, a kilencszeres válogatott középpályás legutóbb tavaly júniusban szerepelt a nemzeti együttesben, és azóta nem kapott lehetőséget. Borzalmas időszakon van túl, megsérült, klubot váltott, napról-napra bizonyítania kell.

Nikitscher Tamás
Nikitscher Tamás Fotó: Szabó Miklós

Sportkarrieremben a legfontosabb a válogatott, hatalmas megtiszteltetés kerettagnak lenni, de a sérülésem és a nyár végi klubváltásom után érthető, hogy nem kaptam meghívót. Elsőként a klubomban kellene stabil helyet szereznem a kezdőcsapatban. Végigcsináltam a nyári felkészülést, aztán megsérültem, szóval fel sem vetődött, hogy csapatot váltsak

 - fogalmazott. 

Nikitscher Tamás nagy lehetőséget kapott

Az átigazolási időszak utolsó napján azonban kapott egy lehetőséget, amelyet elfogadott.

A spanyol bajnoksághoz hasonlóan gyors, erős és dinamikus a portugál, de idővel a védekezés mellett a támadásokból is szeretném kivenni a részem

 - fogalmazott a 26 éves középpályás, aki az ősszel 13 bajnokin lépett pályára, de egyelőre egyszer sem volt tagja a Rio Ave kezdőcsapatának.

Kaotikus volt az előző idényem a Valladolidnál, mert hét hónap alatt három edzővel dolgoztunk, mégis kiestünk, aztán a sérülés utáni felépülés is hátráltatott, hogy Portugáliában több játéklehetőséget kapjak, de hiszek a munkában, amit napról-napra elvégzek

 - mondta Nikitscher, aki elárulta, az edzésekre elsőként érkezik és utolsóként távozik, Szotirisz Szilaidopulosz vezetőedző pedig biztosította a bizalmáról.

A Rio Ave húsz forduló után a 13. helyen áll a 18 csapatos élvonalban, legutóbbi három mérkőzését elveszítette.

 

